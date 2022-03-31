中國民間敵視外媒情緒濃 網友釣魚反採訪惹議

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中國科普部落客「賽雷三分鐘」在冒充因疫情遭封控的長春民眾接受外媒採訪後，發布致歉信，並在其中質疑自外媒已預設報導觀點，「『客觀中立』只是一個冠冕堂皇的外衣罷了」。（取自網路）中央社 111年3月31日

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（中央社台北31日電）一名中國科普部落客近日冒充因疫遭封控的長春民眾，「釣魚」瑞典媒體做採訪並揚言公布錄音，引發正反熱議，有長春民眾質疑他無法反映當地實情。事件也凸顯中國民眾對外媒日益不信任。

吉林省會長春市因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，自11日起陸續實施封閉式管理，和全域靜態管理至今，近期當地有民眾反映因封控而難以買菜的問題。

一名網紅「賽雷三分鐘」29日在微博上表示，自己接獲網友通報，「釣魚」了境外媒體並受訪，還揚言要將錄音放上網供網友甄別。

根據這名科普部落客發布的微信對話截圖，他冒充長春居民，接受瑞典廣播電台人員採訪20餘分鐘後，反指對方接受自己採訪，並批評對方「好好的中國人不做」，「非要幫境外媒體黑中國」。

隔天，「賽雷三分鐘」又刊登一則致歉信，指和多名長春網友聊過後，決定暫緩發布受訪的錄音，並已將錄音和相關紀錄提交給相關部門。

在信中，「賽雷三分鐘」指自己得知外媒要採訪民眾時，本能反應「非常抵觸」，宣稱許多外媒採訪後經常斷章取義、扭曲事實，在西方社會負面報導。他說，「自己也是受害者之一」。

「經濟學人」（The Economist）今年1月刊登一則討論中國網紅上傳民族主義內容影片以吸引點擊率的文章中，採訪了「賽雷三分鐘」。事後，「賽雷三分鐘」發布影片指責這篇採訪斷章取義，且未公平對待他和其他受訪者。

「賽雷三分鐘」在這封致歉信中說，本次接受瑞典媒體採訪主要談生活困難，和對「動態清零」措施的觀點等。他稱，自己質疑外媒對採訪對象的篩選，是以負面評論為基礎，認為外媒已預設報導觀點，「『客觀中立』只是一個冠冕堂皇的外衣罷了」。

信中指，不發表錄音是不願搶占吃緊的宣傳公共資源，「幫助同胞要遠比揭露別有用心的外媒重要的多」，「社會責任永遠是第一位」。

事件引起了網友的正反熱議，有人對「賽雷三分鐘」的行為表示讚揚，指他提醒大家要提防外媒。

但也有自稱是長春市民的網友，指當地民眾已經承受3週的靜態管理，必須用疫情前5至8倍的價錢在網上搶購蔬菜，「你卻大言不慚的冒充長春市民接受外媒採訪還大放厥詞」，認為他應該道歉。

也有網友質疑他「用同胞的苦難去釣魚」；和問他是否解決了長春人吃不到蔬菜的問題？

COVID-19疫情，和2021年河南水災期間，經常可見中國民眾在網上相互提醒勿接受外媒採訪，甚至阻礙外媒記者採訪，或在網上獵巫。事件凸顯了隨著中國對外關係惡化，和外媒報導產生的糾紛，許多中國民眾日益不信任外媒，外媒在中國採訪的環境也更加艱難。（編輯：沈朋達）1110331