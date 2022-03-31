澳洲華裔記者成蕾受審 中國外交部：將擇期宣判

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（中央社台北31日電）澳洲籍華裔記者成蕾被中國當局指控非法向海外提供國家機密，今天在北京法院接受審訊。中國外交部發言人汪文斌下午表示，法院依法不公開審理是正當合法，無可指摘；法院將擇期宣判。

澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher）今天被拒絕進入法院聽審。他表示，「我們對於審訊的有效性沒有信心，因為審訊是閉門進行」。

據環球網，中國外交部下午召開例行記者會，當記者問到傅關漢被拒入法院聽審時，汪文斌說，今天北京市第二中級人民法院一審不公開開庭審理成蕾為境外非法提供國家秘密一案，成蕾及其辯護律師有到庭參加訴訟，目前案件正在審理過程中，法院將擇期宣判。

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汪文斌稱，根據「中華人民共和國刑事訴訟法」等相關規定，有關國家秘密的案件不公開審理，任何人不得旁聽。成蕾的案件涉及國家秘密，有關法院依法不公開開庭審理是正當合法，「無可指摘」。

他並稱，司法機關嚴格依法審理案件，充分保障有關人員的各項訴訟權利。「有關方面」應當切實尊重中國司法主權，不得以任何形式干預中國司法機關依法辦案。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110331