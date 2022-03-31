廣西空難後 習近平主持常委會：防事故保大局

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（中央社記者張淑伶北京31日電）中共中央政治局常委會今天召開會議，聽取廣西空難處置情況的匯報。會上指出，要在全國全面開展安全生產專項大檢查，最大限度防範遏制各類事故發生，保持社會大局穩定。

新華社報導，這場會議聽取3月21日東航MU5735飛行事故緊急處置情況的匯報，就做好下一步工作作出部署。中共總書記習近平主持會議並發表講話。

會議強調，這次事故導致機上132名人員不幸遇難，對此深感痛心。要加大遇難者家屬幫扶救濟工作力度，讓遇難者家屬安心。盡快查明事故原因和性質。要平穩有序做好後續訊息發布，按照及時、準確、公開、透明原則，持續發布訊息，積極回應社會關切。

會議指出，發展決不能以犧牲安全為代價，要進一步健全安全生產責任制，掌握安全生產責任落實，在全國全面開展安全生產專項大檢查，全面排查整治風險隱患，「最大限度防範遏制各類事故發生，保持社會大局穩定」。

會議指出，因責任不落實、措施不到位、排查整治流於形式等導致發生事故的，不僅要追究直接責任人員的責任，對相關領導也要嚴肅追責問責。

中國東方航空一架編號MU5735的波音737-800NG客機，21日從昆明飛往廣州時，在廣西梧州失事墜毀。機上共132人，其中旅客123人、機組人員9人。這是中國自2010年來發生的第一起民航客機空難。

中國民航局航空安全辦公室主任朱濤今早在新聞發布會表示，調查工作已經取得初步進展，殘骸搜尋工作也基本完成。現在已進入事故技術分析和調查取證階段，根據國際民航公約附件和中國民航規章相關要求，將在事發30天內完成初步調查報告，全部調查結束後將向公眾公布完整結果。（編輯：楊昇儒）1110331