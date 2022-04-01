中國學者預測中美關係走向：對抗加劇衝突風險增

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（中央社台北1日電）上海復旦大學美國研究中心教授吳心伯分析指出，中美關係未來一段時間的走向將是相互認知的負面化趨勢持續增強，對抗性不斷上升，博弈更加激烈，衝突風險擴大。

由中國外交部主管、中國國際問題研究院發行的最新一期學術期刊「國際問題研究」，刊載吳心伯分析塑造中美戰略競爭新常態的專文。

吳心伯指出，美國總統拜登（Joe Biden）政府的中國政策，視中國為最嚴峻的競爭對手，他的對中政策沒有回到歐巴馬（Barack Obama）主政時期常軌，而是繼承拜登前任川普（Donald Trump）的基本框架，反映過 去幾年美國對中政策的巨大變化。

他說，拜登政府對華政策帶有準冷戰的特徵，更加重視同盟和夥伴的作用，特別希望藉由推動印太戰略，重構印太地區地緣政治與經濟架構，以有利於美國對中國的長期戰略競爭。

吳心伯說，在軍事領域，拜登政府繼續在南海問題上對中國施壓，更著力在台海威懾中國，企圖以增加美國在印太的軍事部署和存在、提升台灣軍事能力、強化與盟國軍事合作等措施，懾阻中國對台動武。

他表示，拜登政府基於對最嚴峻競爭對手的認知，竭力遏制打壓中國，中國則對抗美國的遏制、打壓和挑釁，因此中美走向衝突的風險不斷增加。

吳心伯預測，中美關係未來一段時間的走向將是相互認知的負面化趨勢持續增強，對抗性不斷上升，博弈更加激烈。

他說，若美蘇冷戰是最危險的大國對抗，當下的中美競爭則是最複雜的大國博弈，兩國關係回不到川普執政之前，又不能落入新冷戰，這就需要面對競爭不斷加劇的現實打造新常態，而塑造中美戰略競爭新常態是緊迫而艱巨的任務。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110401