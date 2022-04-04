中國研究生反對學校防疫政策 遭開除

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（中央社記者張淑伶北京4日電）中國山東省魯東大學研究生孫健，因為反對校方實施頻繁的全員核酸檢測政策，並在校內舉牌抗議，近日被校方開除。

根據網上流出的魯東大學文件「關於給予孫健同學開除學籍處分的決定」，歷史文化學院中國史研究生孫健3月27日在校內舉牌行走，「公然反對和抵制校園封閉管理和全員核酸檢測的有關規定」，嚴重擾亂校園秩序，被公安機關強制帶離，受到警告處罰。

這份文件說，孫健從去年12月就開始在微信的個人公眾號上發表對國家、山東省、煙台市和學校疫情防控措施的「不實和不當言論」，經多次批評教育仍拒不改正。3月28日從公安機關接回校內隔離期間，孫健繼續透過抖音、微博、微信發布他在校內舉牌的影片及相關言論。

文件說，孫健「嚴重違反了國家法律法規和校規校紀」，依多項有關規定，結合山東、煙台「從嚴從重從快依法打擊涉疫情防控違法犯罪行為的相關規定和精神」，決定給予孫健開除學籍處分。孫健可在決定書送達10天內提出申訴。

這份文件的簽署日期是3月31日。

根據孫健去年12月24日在其微信公眾號上發表「致魯東大學領導們的公開信」信中，他不認同一切以防疫為馬首的做法，因為這種方式給學生的生活造成了極大不便，並質疑「在煙台沒有疫情的情況之下，為何不能讓學生自由的進出校門」，其他當地的大型機關或企業也沒有這樣限制自己的員工。他感覺自己上的不是一所大學，而是「魯東看守所」。

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除了反對頻繁地做全員核酸檢測，他也提出防疫過程中的不平等現象，認為校方對學生的出行做出嚴格的限制，卻似乎對老師出入校園沒有嚴格限制。此外，他還提出其他多種有待改善的現象，批評校方沒有真正為學生考慮，「你們只是單方面考慮能夠達到防疫的要求就可以了」。

開除孫健的決定在微博上引發討論，不少人認為開除的依據不足，也認為孫健提出不同意見的代價慘重，「凸顯了當下異見表達者所面臨的現狀」。也有人認為，孫健若明年想考研究所，也不會通過政審（政治審查）。（編輯：陳沛冰）1110404