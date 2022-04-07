中國經濟下行壓力大 分析：貨幣政策寬鬆可期

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（中央社台北7日電）面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，中國經濟下行壓力加大，官方祭出紓困政策釋利多，且強調「適時靈活運用多種貨幣政策工具」。分析指出，貨幣政策進一步地寬鬆可以預期。

中國國務院總理李克強6日主持國務院常務會議，決定對特困行業實行階段性緩繳養老保險費政策，加大失業保險支持穩崗和培訓力度；部署適時運用貨幣政策工具，更加有效支持實體經濟發展。

會議強調，把「穩增長」放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革，切實穩住宏觀經濟大盤。要適時靈活運用再貸款等多種貨幣政策工具，更好發揮總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持。

路透社綜整分析人士意見指出，中國經濟下行壓力大，人民銀行（中國央行）寬鬆政策是箭在弦上，政策工具箱包括結構性寬鬆、降準降息等。國常會並未直接點出具體寬鬆政策，不過在經濟多重壓力下，意味著釋放貨幣政策最大效能、多措並舉發力的機會加大。

高盛經濟研究接受路透社訪問時指出，相較於前幾次國常會後央行立即做出反應，這次會議沒有明確提到下調存款準備金率和政策利率。不過可以預期，進一步下調政策利率和存準率是支撐經濟增長計畫一部分。由於局部地區疫情爆發、決策者忙於抗疫，推估會先推出寬鬆的貨幣政策，基礎設施建設將會在疫情受控後加快。

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華泰證券固收研究團隊認為，這次會議提到適時靈活運用多種貨幣政策工具，「多種貨幣政策工具」代表並不局限於降準降息，還有MLF（中期借貸便利）、再貸款、小微貸款支持工具、銀行資本補充等。目前最好的解決方案是先讓市場主體活下來，再談活得好，在這種情況下，財政政策和金融支持更直接，結構性政策更能兼顧短期和長期、結構與總量。

興業證券固收分析師羅雨濃說，美國聯邦準備理事會（Fed）緊縮政策會對中國貨幣政策構成一定制約，但在人民幣兌美元匯率保持在偏強位置背景下，中國央行還是有較大貨幣政策自主空間。降息能幫助基本面，也能進而穩定資本帳戶；降準必要性實則不高，僅僅降準難以緩解基本面下行壓力。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110407