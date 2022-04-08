陸指裴洛西若訪台違一中原則 陸委會：錯誤定位

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（中央社記者沈朋達台北8日電）中國大陸外交部、國台辦昨天就外傳美國眾議院議長裴洛西將訪台一事，聲稱違反「一中原則」。陸委會今天駁斥陸方對兩岸關係的錯誤定位，強調兩岸互不隸屬才是客觀現狀和事實。

大陸委員會8日透過書面方式，針對中國大陸外交部、國務院台灣事務辦公室對兩岸關係的錯誤定位說法表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬才是客觀的現狀與事實。

陸委會說，台美行政立法部門相互交流、友好互動是主權國家間正當權利，北京當局無權干涉。政府始終致力維護台海和平、堅定捍衛國家主權與民主自由。

陸委會呼籲中共切勿一再誤判情勢、惡意挑釁，真正面對中華民國台灣事實存在的課題，務實理性改善兩岸關係。

日本富士新聞網（FNN）7日獨家報導，裴洛西（Nancy Pelosi）將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

中國大陸外交部發言人趙立堅當天以：嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號等「四個嚴重」，表達中國的反對立場。

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陸方國台辦發言人馬曉光也指，若裴洛西訪台，美方將嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整。「我們將堅決回擊，堅定捍衛我們的主權和領土完整。」

美方與外交部皆未正式證實裴洛西訪台的傳言。而裴洛西發言人昨晚表示，裴洛西驗出COVID-19陽性反應，目前無症狀，她率領的國會代表團亞洲行將因此延後。（編輯：楊昇儒）1110408