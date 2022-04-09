林瑞陽張庭涉傳銷 陸媒：被罰9500萬元

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林瑞陽（右起）、張庭夫婦在中國的直播事業涉嫌傳銷被查。（圖取自TST庭秘密微博weibo.com）

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（中央社台北9日電）林瑞陽、張庭夫婦在中國的直播事業涉嫌傳銷被查後，有陸媒今天引述知情人士稱，他們的營運主體「TST庭秘密」已被認定違法傳銷，連沒帶罰近人民幣2100萬元（約新台幣9500萬元）。

石家莊市裕華區市場監督管理局去年12月證實，林瑞陽夫婦經營的電商「上海達爾威貿易有限公司」此前遭民眾舉報，已於2021年6月5日依「涉嫌傳銷」為由立案調查。專家指出，若證實涉傳銷，輕則罰款，重則須承擔5年以上刑責。

紅星新聞今天報導引述知情人士稱，「TST庭秘密」的運營主體已被市場監管部門認定構成組織策劃傳銷違法行為，被沒收違法所得1927.99萬元，罰款170萬元。

湖北省保康縣市場監督管理局認定，2018年1月1日至2021年7月，相關公司在涉及傳銷的主營業務上的營收共91.71億元，獲利1927.99萬元。

據報導，有曾是TST庭秘密經銷商的人士7日爆料，保康縣市場監督管理局已於2021年9月對「TST庭秘密」的運營主體進行了行政處罰。

據上述人士指出，保康縣市監局認為，達爾威公司制定的獎金制度將會員區分為藍卡會員和紅卡會員。其中，藍卡會員屬一般消費者，且針對藍卡會員的獎金制度符合商業慣例，並無違法情形。

不過，達爾威公司的紅卡會員執行的獎金制度，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關係，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬的行為屬「禁止傳銷條例」相關條款所指情形，屬傳銷行為。達爾威公司作為傳銷行為的發起、組織、策劃、管理者，構成組織策劃傳銷違法行為。

最終，達爾威公司被要求立即停止傳銷行為，並沒收違法所得1927.99萬元，罰款170萬元，合計被罰沒2097.99萬元。

不過據報導，保康縣市監局相關人員不願證實與說明此事，也無法在「國家企業信用信息公示系統」查找到達爾威公司相關的行政處罰訊息。

報導稱，達爾威公司自2018年1月1日至2021年7月共發展會員超過700萬人。

新聞曝光後，大陸網友在微博相關新聞討論串多質疑林瑞陽、張庭夫婦搞傳銷賺暴利，怎麼可能營收逾90億元，只獲利不到2000萬元，批評如此行政處罰實在太輕了。

林瑞陽、張庭以及「TST庭秘密」的大陸網路社群帳號，此前因為「違反相關法律法規」，迄今仍處於禁言狀態。（編輯：楊昇儒/沈朋達）1110409