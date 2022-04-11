路不通物流癱瘓 中國官方下令保通暢嚴懲亂封路

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（中央社台北11日電）針對部分地區以封路防堵疫情嚴重癱瘓物流，中國國務院聯防聯控機制今天印發通知，要求確實做好貨運物流保通保暢，嚴禁擅自阻斷或關閉高速或普通公路，且不得隨意限制貨車及駕駛通行。

通知並強調，對防疫措施「層層加碼、簡單實行一刀切勸返、違規設置防疫檢查點、擅自阻斷運輸通道」者，要督促加快整改。對嚴重影響貨運物流暢通、造成物資供應短缺或中斷的，要依法依規嚴肅追究有關地方、單位和人員責任。

央視新聞報導，中國國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制印發通知，內容為「部署切實做好貨運物流保通保暢有關工作」，並在今晚公布。

這項通知強調，要「全力暢通交通運輸通道」。各地區和有關部門要迅速啟動部省站三級調度、路警聯動、區域協調的保通保暢工作機制，確保交通主幹線暢通。

通知要求，各地嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘；嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢查點；高速公路防疫檢查點應設在收費站外廣場及以外區域；具備條件的地方要配套設置充足的貨車專用通道、休息區；不得擅自關停高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站和航空機場；確需關停者要按規定報批。

這項通知並要求「優化防疫通行管控措施」。若因疫情需對地級城市市轄區和縣域、地市級及以上城市實施「全域封閉管理」者，防疫通行管控措施分別由地市級、省級聯防聯控機制批准並公布。

通知強調，管控措施不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行；不得以車籍地、戶籍地作為限制通行條件；不得簡單以貨車司乘人員、船員通信行程卡綠色帶星號為由，限制車輛船舶通行、停靠。

這項通知還強調「全力組織應急物資中轉」。疫情嚴重地區要依托周邊物流園區（樞紐場站、快遞園區）、高速公路服務區等，加快設立啟用物資中轉調運站、接駁點或分撥場地，並及時向社會公告；對需要跨省域設立者，相鄰省區要給予支持。

同時，對進出全域封閉城市內物資中轉站點的貨車司乘（駕駛及隨車）人員，在嚴格落實閉環管理措施、24小時內核酸檢測陰性情況下，實行通信行程卡「白名單」管理模式。

通知還要求，要「保障重點物資和郵政、快遞通行」。涉疫地區所在省區的省級聯防聯控機制，應根據本地疫情防控形勢和重點物資運輸需求，建立健全重點物資運輸車輛通行證制度，實行「網上辦理，全國互認」。要將郵政、快遞作為民生重點，確實保障郵政、快遞車輛通行。

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這項通知還提到，要「加強從業人員服務保障」。其中包括確實做好因疫情滯留的貨車司乘人員、船員的餐飲、如廁等基本生活服務；各地區、各部門要著力紓困解難，全面落實對交通運輸企業和個體工商戶的扶持政策，「關心關愛」貨車司機、快遞員群體。

同時，原則上防疫檢查點都應就近配套設置充足的核酸檢測點，在車流量較大的高速公路服務區加密設置核酸檢測點；並鼓勵有條件的地區為貨車司機、船員提供免費核酸檢測服務。（編輯：邱國強）1110411