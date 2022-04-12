李克強主持經濟形勢會議 高度警惕超預期變化

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（中央社記者張淑伶北京12日電）中國國務院總理李克強11日主持有關經濟形勢座談會，他表示要高度警惕「國際國內環境一些超預期變化」、經濟下行壓力進一步加大，並高度重視當前物流不暢對經濟循環的影響。

這是李克強近期主持的第2場有關經濟形勢座談會。7日，他在北京主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。11日，他在江西主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會，江西省委書記易煉紅、省長葉建春參加，遼寧省長李樂成、浙江省長王浩、廣東省長王偉中、四川省長黃強也透過視訊發言。

中國當前多地都出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，外部又有俄烏戰爭影響。新華社報導，李克強表示，要高度警惕國際國內環境一些超預期變化、經濟下行壓力進一步加大，正視和果斷應對新挑戰。

他說，要統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持「穩字當頭、穩中求進」，加大宏觀政策實施力度，以穩就業、穩物價支撐經濟運行在合理區間。

他表示，在幫扶市場主體渡難關上要產生更大政策效應；絕不能延誤農時，確保全年糧食豐收；保障電力煤炭等能源穩定供應，加快釋放國內先進煤炭產能；高度重視當前物流不暢對經濟循環的影響，確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，維護產業鏈供應鏈穩定。

他並提到，對受疫情影響嚴重的關鍵環節、重點企業，要採取「點對點」幫扶措施。

李克強指出，要加強對外部環境和國內經濟運行的跟蹤研判，及時研究制定應對預案，穩定市場預期。（編輯：李雅雯）1110412