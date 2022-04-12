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美國務院促港府釋放區家麟 中國反指干預內政

2022/4/12 16:06
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（中央社台北12日電）香港警務處國安處以涉嫌「串謀發布煽動刊物」罪拘捕資深媒體人區家麟後，美國國務院發言人普萊斯要求港府釋放區家麟，指新聞工作不是罪。中國官方則反指普萊斯「干預中國內政」。

區家麟11日被香港警務處國安處以涉嫌「串謀發布煽動刊物」罪拘捕約17小時後，同日深夜獲准保釋。

普萊斯（Ned Price）在推特（Twitter）發表聲明表示，香港作為一個自由及國際金融中心，有賴資訊自由及意見自由，香港政府應釋放區家麟及其他行使基本自由而遭監禁的人，並指「新聞工作不是罪行」（Journalism is not a crime）。

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中國外交部駐港特派員公署對此聲稱，普萊斯的言論是干預香港事務和中國內政，並表示強烈不滿和堅決反對。中方敦促外部勢力立即停止無理無聊的政治表演，並指任何人以「新聞自由」之名從事危害國家安全、破壞法治和社會秩序的勾當，必遭到法律制裁。

區家麟昨天被警方國安處拘捕，被指涉嫌觸犯「串謀發布煽動刊物」罪，相信事件與他在「立場新聞」發表的評論有關。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110412

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