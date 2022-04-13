內外壓力大 中共一線官媒1週6文為動態清零辯護

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（中央社台北13日電）中國堅持「動態清零」防疫政策，從民眾到外企的反彈壓力越來越大。但1週來，中共一線官媒人民日報、新華社一口氣發出6篇文章，為「動態清零」強力辯護定調，政策顯然沒有轉圜空間。

一手推動「動態清零」政策的中共總書記習近平，最近一次公開表態是在3月17日的中共政治局常委會議上。當時他說，要「堅持科學精準、動態清零，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭」。

中共官媒人民日報自4月7至12日短短6天內，就在「人民論壇」和「今日談」單元接連發表4篇文章，強調堅持「動態清零」的必要性。

其中一篇文章提到，中國是人口大國，一個非常小的發病率或死亡率，乘以14億多的人口基數，絕對數就會很大。只有做到「動態清零」才能消除疫情隱患，規避大規模人群感染可能造成的醫療資源擠兌，防止大量老人或有基礎疾病者等可能出現的死亡。

文章聲稱，堅持「動態清零」是「尊重科學、尊重規律的有力體現」，是基於中國當前疫情形勢的「最佳選擇」。

另一篇文章則說，當前上海報告的感染者數量「仍在高位」，疫情形勢仍然嚴峻複雜。越是在這個時候，越要充分認識到「動態清零」是「上海抗疫最佳方案」。如果在堅持「動態清零」總方針上有動搖，一旦錯失抗疫的時間窗口，出現大規模感染，付出的代價會更高，損失會更大。

至於新華社，從3月底以來，至少已經推出3篇為「動態清零」辯護並強調堅持的文章，其中2篇集中在這1週內的4月7日及11日發表，與人民日報的連4篇文章相互呼應。

新華社7日的文章以「堅持動態清零不動搖」為重點說，在抗擊疫情的「中國答卷」上，「以人民為中心」的發展理念貫穿始終。快速和精準的「動態清零」，是中國控制疫情的「法寶」。

新華社11日的文章則直接以「上海各界談堅持動態清零不動搖」為題說，「動態清零」是中國「抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情的總方針」，也是2020年武漢保衛戰以來中國疫情防控形成的一套戰略性打法。

文章宣稱，以往多輪疫情都證明，「動態清零」是「符合中國國情的」，也是中國當前抗擊疫情的「最佳選擇」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110413