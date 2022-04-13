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日本新增逾5.7萬例COVID-19 沖繩疫情居高不下

2022/4/13 19:46
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，今天至少已新增逾5萬7000例確診病例。疫情最嚴峻的沖繩縣今天新增1656例，依舊居高不下。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至晚間6時10分止，日本全境今天至少新增5萬7758例確診病例。

東京都今天新增8253例確診病例，雖較上週三減少約400例，但截至今天為止7天平均每天新增7532.9例，是前一週的102.4%，呈現增加趨勢。今天另新增5例死亡病例。

東京都今天新增確診病例中，仍以20多歲族群占比19.1%最高；65歲以上高齡者占比約6.2%。東京都重症患者數較12日減少4人，總數23人。

大阪府今天新增5121例確診病例，較上週三增加200多例，至今累計病例數84萬4439例，包括4837例死亡病例。

值得關注的是，長野縣今天新增840例確診病例、宮崎縣新增755例確診病例、新潟縣新增907例確診病例、岩手縣新增431例確診病例，分別創下當地歷史新高紀錄。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1656例確診病例，較上週三增加246例，已連續22天高於上週同日，至今累計病例數13萬7935例。

沖繩縣專用病床使用率已來到46.5%，較12日的46.1%略為上升；重症病床使用率為9.5%。

最近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣以596.32人連續19天高居日本各地之冠、東京都以383.79人次之、佐賀縣以353.45人排名第3；日本全國平均為273.24人。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110413

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