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滴滴自美退市 中國證監會強調與其他中概股無關

2022/4/17 09:27（4/17 09:36 更新）
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圖為2016年「互聯網之光博覽會」滴滴出行攤位。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張淑伶北京17日電）中國網路叫車龍頭滴滴歷經監管風暴，16日發布自美退市相關公告。中國證監會昨天深夜強調，這和其他在美上市中概股無關，也和正在進行的中美審計監管合作磋商無關。

據中國證券監督管理委員會官網消息，證監會有關部門負責人針對「滴滴今日對外發布自美退市相關公告」一事回答記者提問時表示，證監會注意到了有關公告。這是企業根據市場和自身情況作出的自主決策。

證監會方面表示，證監會一貫堅持企業境外上市活動應當遵守上市地和經營地的法律法規和監管規則，要求上市公司切實保護投資者，尤其是中小投資者的合法權益。滴滴自主退市這一特定個案，與其他在美上市中概股無關，與目前正在進行的中美審計監管合作磋商無關，不影響雙方合作進程。

綜合陸媒報導，滴滴16日發布截至2021年12月31日的第4季財報，去年第4季實現營收約人民幣408億元（約新台幣1836億元），年減12.68%；並再次宣布將於美股退市的公告。

滴滴於2021年6月30日在美國紐交所上市，此舉引來中國官方對關鍵數據外洩的疑慮及不滿，對滴滴展開一系列的調查監管，並將其應用程式下架，使其股價一路走低。同年12月3日宣布將自美股退市，準備回到香港上市。

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至於其他在美上市的中國公司，則普遍面臨美方法規下的退市壓力。美國2020年底實施的「外國公司問責法」，要求在美國交易所上市的外國公司，必須遵守美國審計標準，否則將面臨退市。

中國證券監督管理委員會今年4月2日宣布，與多部門對「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」進行修訂，以適應境外機構監管要求，草案對外公開徵求意見中。證監會主席易會滿9日說，會加快推動企業境外上市監管新規落實，推動中美審計監管合作取得成果。（編輯：曹宇帆）1110417

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