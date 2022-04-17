更多編輯台推薦新聞：
專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火
地方

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？
生活

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登

美與東協領袖峰會5月中旬登場 可能聚焦中國崛起

2022/4/17 01:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）白宮今天宣布，美國總統拜登將會於5月中旬會晤東南亞國家協會各國領袖，可能會聚焦於中國崛起議題。

白宮新聞秘書人莎琪（Jen Psaki）發表聲明說，這場高峰會「將會展現美國對東南亞國家協會（ASEAN）的持久承諾」。

聲明又說：「扮演東南亞國家的強大且可靠夥伴，是拜登-賀錦麗政府（Biden-Harris Administration）的最優先課題。」

這場高峰會原本預定3月28至29日登場，但因部分東協領袖行程安排有困難且烏克蘭戰爭危機持續惡化而推遲舉行，如今決定將於5月12至13日召開。

美國長久以來一直表示，與亞洲強化關係是美國外交政策的優先課題。

拜登先前曾於3月29日在白宮會晤東協重要成員新加坡的總理李顯龍，並表示他希望確保印度太平洋地區「自由且開放」，意指美國認為不斷崛起的中國正試圖主宰國際貿易航道。

拜登曾於去年10月出席與東協領袖視訊峰會。當時莎琪在聲明中指出，拜登宣布美國將針對因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、氣候變遷和經濟成長等，擴大與東協合作。

與中國激烈競爭已成為美國的最大外交政策挑戰之一，雖然諸如烏克蘭戰爭等需要更迫切關注。

東協10個成員包括汶萊、越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓，其中多個成員與北京不斷發生摩擦。

美國今天的聲明並未明言緬甸領袖是否事實上會出席。拜登政府指控緬甸軍方領袖對穆斯林少數族裔洛興雅人（Rohingya）犯下「種族滅絕」罪行。

自從緬甸軍方於2021年發動政變奪權以來，東協一直致力尋求外交解決方案，但迄今仍徒勞無功。（譯者：劉學源）1110417

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀