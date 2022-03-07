王毅嗆美國：沒落實不挺台獨 又布局印太版北約

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（中央社記者張淑伶上海7日電）中國國務委員兼外交部長王毅今天針對中美關係表示，美國有關不支持「台獨」等方面的表態仍沒有落實，令人遺憾；他還稱美國主導的「印太戰略」是企圖「搞印太版的北約」。

根據央視新聞直播，中國13屆全國人大5次會議下午舉行記者會，王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

有媒體問到，中國想推動中美雙邊關係「重回正軌」，但全面對中國競爭已成為美國兩黨共識，中方是否擔心中美關係下一步會持續惡化。

王毅說，去年中國國家主席習近平和美國總統拜登舉行視訊會晤並兩次通話，雙方在多個層級也開展了對話交往。

他說，美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意和中國發生衝突對抗。「但令人遺憾的是，這『四不一無意』的表態始終漂浮在空中，遲遲沒有落地。」

他稱，美方仍不遺餘力對中國開展零和博弈式的激烈競爭，「不斷在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的小圈子」。中國作為一個主權獨立國家，完全有權利採取必要措施堅定捍衛自身的正當利益。

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對於中美關係的未來，王毅主張兩國以相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」替代競爭、合作、對抗的「三分法」，「推動美國對中政策重回理性務實的正軌」。

被問及中國如何評估「印太地區和印太四國」的概念時，王毅宣稱，美國的「印太戰略」正在成為集團政治的代名詞，其真正目的是企圖搞印太版的「北約」，維護的是以美國為主導的霸權體系，衝擊的是以東協為中心的區域合作架構，損害的是地區國家的整體和長遠利益。（編輯：曹宇帆）1110307