更多編輯台推薦新聞：
朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險
科技

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
莫德納疫苗核准用於6至11歲 半劑間隔28天打2針
首頁 / 國際

慶緬曆新年 軍政府特赦逾1600囚

2022/4/17 13:19（4/17 13:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社仰光17日綜合外電報導）緬甸軍政府表示，為慶祝緬曆新年，今天將在全國特赦逾1600名囚犯。軍政府並未說明特赦對象究竟是抗議人士或是一般罪犯。

翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府去年2月1日在政變中被迫下台，引發大規模示威活動，也招致軍方流血鎮壓，緬甸便一直處於動盪中。

根據國營電視台今天上午播出的公告，為慶祝緬曆新年，約1619人獲得特赦，其中包括42名外國人。

法新社報導，目前並不清楚，特赦名單是否包含反軍政府抗議人士或因報導政變而入獄的記者。目前也沒人提到澳洲籍學者杜內爾（Sean Turnell）的事。杜內爾曾是翁山蘇姬的顧問，在政變後不久遭逮捕。

杜內爾因涉嫌違反政府機密法目前正在接受審判，若定罪最高可處14年有期徒刑。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他所涉罪行細節並未公開，但國營電視台報導，杜內爾過去有權出入「國家財政秘密資訊」，並曾試圖逃離緬甸。

緬甸傳統上每年都會特赦數千名囚犯來慶祝緬曆新年。過去，緬曆新年是歡欣喜慶的節日，民眾會以打水仗、向人潑水的方式歡度。但今年，由於民眾抗議軍政府統治，在軍方持續血腥鎮壓異議人士下，許多大城市的街頭都冷冷清清。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110417

延伸閱讀
緬甸政變逾一年 軍政府矢言殲滅反抗者緬甸央行副行長遭槍擊受傷 疑被反軍政府人民報復美與東協領袖峰會5月中旬登場 可能聚焦中國崛起躲避軍政府 緬甸醫護秘密醫治染疫反抗軍緬甸小鎮平安夜大屠殺35焦屍含婦孺 疑軍政府所為[影]緬甸軍與少數民族爆衝突 數百村民兒童逃往泰國
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載