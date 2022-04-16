面對中國北韓威脅 日相與美訪日議員重申合作

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（中央社東京16日綜合外電報導）面對全球緊張情勢升高，包括中國和北韓構成了威脅，日本首相岸田文雄和來訪的美國國會議員今天重申，將在長久以來的雙邊結盟關係基礎上，持續攜手合作。

美國訪團由南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛瑞姆率領。根據日本外務省，雙方在早餐會上強調維持「自由開放的印度—太平洋區域」的重要性。

葛瑞姆一行6人在訪問台灣後前往日本。他們訪台期間，直接而公開地宣告對台灣民主的支持，同時向中國發出警告，並在15日與總統蔡英文會面。

美國議員訪台期間，中國出動軍機侵擾台灣周邊，以示抗議。中國外交部發言人趙立堅表示，中國準備「採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整」。

日本一直對於中國可能侵台感到緊張。

日方的關切在烏克蘭戰事爆發後升高，尤其是主張自衛隊採取比較果斷作風的保守派政治人物更是如此。

這是一項敏感議題，因為日本在第二次世界大戰戰敗後通過的和平憲法，禁止日本在國際爭端中使用武力。日本在海外的軍事行動侷限於維和與人道救助。

日本官方雖未承認台灣，但台日維持友好關係，而中國反對台灣與其他國家政府進行任何官方交流。

一旦中國武力犯台，美國是否介入仍無定論。分析家指出，在這種假設情況下，日本的角色更加不明確，因為在對美結盟關係下，日本境內駐有龐大美軍。

岸田文雄告訴來自兩黨的美國議員訪團，雙邊結盟關係取代了政黨分歧，並希望訪客了解日本在推動區域和平繁榮所扮演的角色。

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外務省表示，日本也尋求美方支持，把數十年前遭到北韓誘拐的日本人帶回家。北韓曾在2004年讓多名被強行帶到北韓的日本人回國。

美國會議員訪團成員包括葛瑞姆（Lindsey Graham）、參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez），衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）共6人。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110416