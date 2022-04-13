美退市風險名單增12家中企 入口網站搜狐上榜

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（中央社記者吳柏緯上海13日電）美國持續對中概股示警。據美國證監會最新發布「外國公司問責法」暫定清單，共有12家中企名列其中，包含中國入口網站搜狐、澳門新濠博亞娛樂。這是3月來第4度增列名單。

美國證券交易委員會（SEC）自本月12日起將Microvast（微宏）、中汽系統、大全新能源、康乃德生物、金融壹帳通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影匯、新濠博亞娛樂、Logiq，以及諾亞控股等12家中國公司列入「外國公司問責法」暫定清單。

據香港01、香港經濟日報報導，這是自今年3月以來，SEC第4度發布暫定名單。此前包含微博、百度、愛奇藝都陸續被點名並列入名單中。

根據SEC網站發布的公告，被列入暫定清單的企業若認為認定錯誤，可在「15個工作日」內與SEC聯繫，並提供證據。報導指出，這次被列入的12家企業可在5月3日前向SEC提交證據，證明SEC的「認定錯誤」。

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據「外國公司問責法」相關規定，被列入暫定名單的企業不會被要求立即退市，而是將連續3年接受檢查，屆時若仍未滿足SEC的條件，才可能被要求從美國退市。

近日中國證監會等部門宣布將對「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」進行修訂，並公開徵求意見。分析認為中國讓步修法，以符合美國對上市公司的監管要求，避免中概股「滅團」。（編輯：李雅雯）1110413