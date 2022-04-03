中國讓步修法規 允許中企向美方提供審計資料

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（中央社台北3日電）美中金融戰重挫在美上市中概股，中國罕見地讓步。中國證券監督管理委員會規劃修訂法規，擬將消除海外監管機構取得中企審計資料的障礙，外界解讀，這是中美審計監管合作的積極訊息。

中國證券監督管理委員會2日宣布，與財政部、國家保密局、國家檔案局對「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」進行修訂，對外公開徵求意見。

這份規定在2009年發布，官方在修訂背景中坦言，規定部分內容有不合時宜情形，包括：難以因應近年有不少中企以間接方式到香港、美國等境外市場上市；未能銜接上位階法源；不適應跨境監管合作的要求。

修訂內容有5大重點，首先，保持與上位階法源的銜接；再者，將規定適用範圍擴大到境外間接上市企業。第3，增加程序性要求，明確企業保密責任，要求中企境外發行上市過程中向證券公司、會計師事務所等證3券服務機構以及境外監管機構提供、披露，或者透過其境外上市主體等提供、披露檔資料時，遵守保密相關法律法規。第4，明確會計檔案管理要求。

第5，修改有關境外檢查規定。結合跨境審計監管合作的國際慣例，刪除「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的規定。明確海外監管機構或主管部門可透過跨境監管合作機制獲得調查取證過程中必要的協助。

美國之音（VOA）剖析，中國官方10多年來一直以數據可能涉及國家機密為由，禁止海外上市中企向海外監管機構提供審計報告或其他監管所需的數據和工作底稿。每一家在美上市公司，都必須按規定向美國監管機構提供財務和審計數據，唯獨中企拒絕，美方僅能向中國監管機構索取資料。這也引發中企財務數據是否涉及造假的疑慮。

報導指出，中企在市場上獨享特權作法讓華爾街和美國政壇強烈不滿，美國監管機構決定，要求包括中企在內的所有在美上市公司，必須在2024年完全合規，否則將面臨下市危機。

華興證券（香港）首席策略分析師龐溟接受路透社訪問時表示，規定修正內容有利於中企境外發行證券和上市活動，在跨境監管合作方面的表述，為未來的雙邊、多邊合作機制以及聯合檢查之外的互認檢查等跨境監管合作形式預留了空間。對中概股來說，目前主要風險將縮窄為中、美雙方能否如期形成合作方案、合作方案能否落實執行。

美國證券交易委員會（SEC）於3月相繼祭出3波中企退市風險名單共11家。百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥名列其中，申辯提交截止時間為3月29日，現則已經轉入確定名單。微博則是第6間被點名的中概股；當地時間3月30日SEC再將百度、愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥和Nocera等5家中企列入退市風險名單。

中國近來對於美國釋出善意和妥協，也體現在NBA賽事轉播上。央視體育頻道在3月30日上午復播NBA賽事，這是在2020年10月直播NBA總決賽後，相隔536天復播。

NBA賽事轉播停播可以追溯到2019年香港「反送中」抗爭。時任NBA火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）在推特上聲援香港，引發中國抗議，央視為此宣布暫停轉播火箭隊賽事。摩瑞拒絕道歉，NBA總裁席佛（Adam Silver）又表明力挺摩瑞的言論自由，央視體育頻道因此於2019年10月8日宣布暫停NBA賽事轉播；停播期間，僅在2020年10月轉播了NBA總決賽。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110403