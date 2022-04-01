中國百強房企業績慘淡 第一季大降47%

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（中央社台北1日電）最新報告指出，中國房地產行業3月下滑壓力持續，市場整體依舊低迷。其中，中國前100強房企今年第一季整體業績規模比去年同期大降47%，也低於2020年同期，第一季可謂開局慘淡。

據鳳凰網，克而瑞地產研究中心昨天發布2022年第一季中國房地產企業銷售TOP200排行榜，並指中國房地產行業3月下滑壓力持續，市場整體依舊低迷。30個重點監測城市商品住宅成交面積，年跌幅擴大至47%。

據報告，雖然第一季多部門密集表態穩地產，釋放強烈維穩信號。但中央政策基調維持房住不炒，政策適度鬆綁但不會全面刺激。總體來看，雖然目前政策面有緩和、好轉的趨勢，但短期內市場整體的供求和成交尚未有明顯轉暖跡象，預計2022年企業銷售目標將更為謹慎。

報告指出，中國房地產行業3月份下滑壓力持續，企業銷售年降幅較前兩月進一步擴大。TOP100房企單月僅實現銷售操盤金額人民幣5115.4億元（約新台幣2.3兆元），月增長27.4%，增幅明顯低於往年同期；年降52.7%，較2月降幅擴大5.5%。

累計業績來看，今年1至3月，百強房企的整體業績規模比去年同期大幅降低47%，也低於2020年的同期水準，第一季開局慘澹。

據報告，第一季有逾8成的百強房企累計業績降低，其中近4成企業的降幅高於50%。多數規模房企銷售表現不佳，一方面是受到市場低迷、行業信心不足的影響，另一方面企業自身的推盤及營銷積極性也普遍不高。

報告並指出，目前房地行業風險未出清、仍有企業債務違約及暴雷的情況下，第一季金融機構放款較為謹慎，整體融資未有明顯回暖，多數企業流動性壓力持續。

據不完全統計，2022年第一季100家典型房企的融資規模，比去年同期大降52.5%，特別是2至3月境外融資幾乎停滯。2022年至今有約75%的房企融資規模減少，其中有近4成企業降幅超過50%。（編輯：楊昇儒）1110401