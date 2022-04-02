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美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 兩岸

戴琪稱中美貿易要有新做法 分析：鉗制可能加大

2022/4/2 13:04（4/2 13:44 更新）
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中國學者分析美國貿易代表戴琪發言，認為拜登政府可能以一套更加系統化的制度性措施鉗制中國。（中央社檔案照片）
中國學者分析美國貿易代表戴琪發言，認為拜登政府可能以一套更加系統化的制度性措施鉗制中國。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳柏緯上海2日電）美國貿易代表戴琪日前指出，美國應專注讓經濟獨立於中國，而非施壓中國改變「不公平」貿易行為。中國學者認為，拜登政府可能以一套更加系統化的制度性措施鉗制中國。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前在聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）長達4小時的聽證會中坦言，前總統川普執政時期所展開對中國大舉加徵關稅的策略，對於中國政策幾無影響。

她強調美國應專注讓經濟獨立於中國，而非施壓中國改變「不公平」貿易行為，新做法必須「包括強力捍衛我們的價值觀和經濟利益，免於受到中華人民共和國不公平經濟政策和行為的負面影響」。

戴琪的發言被中國學者解讀為，「在過去一年中一直在評估對華經貿政策的拜登（Joe Biden）政府已逐漸形成其對華經貿政策的整體框架。」除了繼續保留川普時期的關稅措施外，有可能降低貿易戰的強度，但會以一套更加系統化的制度性措施鉗制中國，讓人不得不警惕。

據環球時報報導，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高淩云認為，從戴琪的表態看來，現任美國政府認為川普時期對華的關稅政策「沒有用」，對美國國內產業造成的負面影響也比較明顯。「有可能美國貿易代表辦公室已作出評估報告，甚至已向拜登彙報，並提出幾套方案，所以戴琪才會在這個時候在國會作證時發表上述言論。」

高淩云進一步分析，拜登上台之後，一改川普時期四處求戰，高舉關稅大斧，謀求美國優先的措施，「與歐盟、日本、英國先後達成關稅和解，結束貿易戰，並把重心轉移到針對中國上來。」

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戴琪的談話中提及美國應對中國競爭的策略調整，即發展國內產業，吸引製造業回流。高淩云解讀，新工具應該是一整套制度、投資、智慧財產權、環保政策，這意味著拜登政府未來的政策重點將不再是加收關稅，而是以提高國內GDP為目標，迫使製造業離開中國。「這是美國前總統歐巴馬時的那套政策，那時戴琪也在美國貿易代表辦公室工作。」

針對戴琪提到「美國貿易政策的另一個支柱是加強與盟友的合作，嘗試不同於傳統市場開放措施的新接觸方式」，高淩雲說，這或許會在事實上形成對中國的圍堵，中國須對此高度重視。若拜登回到歐巴馬路線，對中國的壓力將比川普時期更大。（編輯：周慧盈）1110402

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