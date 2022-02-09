北京未達標加碼對美採購 美中貿易逆差又增

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國去年12月銷中貨品減少，確定北京在川普任內所簽第一階段貿易協議的加碼對美採購沒能達標。美國對全球貿易逆差去年創新高，凸顯美國依然仰賴向中國等海外進口。

「華爾街日報」引述商務部今天指出，美國的全球貿易（貨貿與服貿）逆差去年增加27%，達空前新高的8591億美元，遠超過舊紀錄2006年的7635.3億美元。若不計通膨，美國前次外貿收支平衡已是1960年的事。

美國去年對中國的貿易逆差增長14.5%，來到3553億美元，前總統川普任內對中加徵關稅、施壓中方加碼採購而顯現的逆差縮小趨勢也戛然而止，不過去年的逆差仍低於2018年4182億美元的最高紀錄。

美國貿易遊說團體「繁榮美國聯盟」（Coalition for a Prosperous America）首席經濟學家費瑞（Jeff Ferry）說：「COVID-19疫情凸顯我們對國外產品有多依賴..時至今日，我們還是依賴來自中國和其他國家的供應。」

美國消費者去年因激勵措施與補助而大買電腦、遊戲機和傢俱等進口品。企業對資本財的強勁需求，以及能源和食品價格上漲，也都增加美國的進口費用。

另一遊說團體「對外貿易委員會」（National Foreign Trade Council）總裁柯文（Jake Colvin）說：「經濟活動熱絡、物價上漲，美國經濟在增長，所有這些都導致進口和貿易逆差增加。」

路透社報導，美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）今天表示，2021年美國對中國貿易逆差擴大450億美元，達14.5%，來到3553億美元，是2018年4182億美元創紀錄以來最大。

2020年受疫情封鎖等影響，美中貿易逆差3103億美元，為10年新低。

美國智庫「皮特森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics）資深研究員鮑恩（Chad Bown）的分析顯示，中國在2020年1月與川普政府達成第一階段貿易協議裡允諾2020與2021兩年的對美貨貿、服貿採購，只達標57%，未能達標當初允諾2000億美元加碼採購。

他說，北京對第一階段協議中商品、能源和服貿的購買規模甚至不足以回到2017年的基線水平。受報復性關稅影響，中國對美採購在2018和2019年減少。

鮑恩在分析中說：「換言之，中國在川普美中貿易協議裡承諾的2000億美元加碼採購，加購量是零。」

鮑恩的分析顯示，中國在農產品採購量方面超過2017年基線，但農產品的兩年增購目標為739億美元，中國也只達到83%。

至於以往美國在美中貿易強項的服務貿易，也因COVID-19疫情重創中國民眾赴美旅遊與商務旅行，加上中國學生留美人數減少，中國對美服貿採購也僅達標52%。

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彭博新聞（Bloomberg News）對美國商務部數據的分析則認為，中國的加碼採購達標62.9%，略高於皮特森研究所的研判。能源是中國最沒能達標的領域，採購金額只達承諾的約1/3，農產採購履行約83%的承諾最接近目標，在中國承諾淨增最大的製造業，進口金額不足目標的65%。

美國貿易副代表畢昂契（Sarah Bianch）上週說，很顯然中方未能達標第一階段貿易協議裡的承諾，拜登政府正與中方官員一同處理這件事。美方官員7日稍早告訴路透社，盼北京能拿出具體行動縮小未能達標的落差，並在中方官員認真落實承諾下繼續目前雙方的對話。（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）1110209