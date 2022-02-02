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第1階段貿易協議到期 美副貿易代表：中國未達承諾

2022/2/2 04:34
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國前總統川普政府與中國簽訂為期兩年的「第一階段」貿易協議於去年底到期，美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）今天坦言，中國未達到協議內的承諾。

路透社報導，畢昂奇在華盛頓國際貿易協會（Washington International Trade Association）主辦的線上論壇中說：「中國未達到第一階段協議的承諾，這麼說當然是對的。我們已積極著手討論，而且我特別跟北京方面對等官員討論這項議題。」

美中兩國在2020年1月簽署所謂「第一階段」協議，北京承諾在2020和2021年至少加購2000億美元的美國商品和服務。

不過，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，北京未達成這些目標。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）1月31日指出，美國與中國貿易關係目前處於「困難」階段，但拜登政府致力保護美國經濟不受中國政策的負面影響。

戴琪還說，針對北京與川普簽署貿易協議承諾購買美國貨，她的團隊正與中國進行談判工作，「積極交涉」。（譯者：楊昭彥）1110202

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