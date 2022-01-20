企業籲取消對中國加徵關稅 拜登：時機未到

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（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）面對企業呼籲放寬對中國進口商品加徵關稅措施，美國總統拜登今天表示，貿易代表正在努力，答案是「不確定」；現在時機未到。

拜登（Joe Biden）今天召開上任一週年記者會，超過一個半小時的記者會聚焦在內政、疫情、就業、通貨膨脹，以及俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢。

媒體問到是否是時候開始放寬對中國進口商品加徵關稅措施時，拜登表示，貿易代表正在努力，但答案是「不確定」。他希望可以說中國正在履行承諾，或超出他們的承諾，以能解除部分關稅課徵，「但我們還未到那個地步」。

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在前美國總統川普（Donald Trump）於2018年祭出加徵關稅的貿易大旗後，美中歷經多次談判，在2020年1月15日於白宮簽署第一階段貿易協議，中國承諾在2017年基礎上，於2020與2021年額外購入不少於2000億美元美國商品與服務。但中國未能實現這項承諾。

拜登上任後，貿易代表戴琪（Katherine Tai）全面審視美中第一階段貿易協議。戴琪去年11月向媒體表示，意欲就第一階段貿易協議向中國追究責任，並評估中國在表現上的所有薄弱環節，包括未採購美國商用飛機等。（編輯：林憬屏）1110120