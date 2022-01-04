中國採購額未達標 美媒：拜登政府陷兩難

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（中央社台北4日電）中美第一階段貿易協議日前已經到期。美媒報導，中國對美國的採購額遠低於協議標準，拜登政府不論對中國採取懲罰性措施，又或對此置之不理，都陷於兩難。

中美首階段貿易協議於2020年1月簽署，根據協議，中國需在2020至2021年採購的美國商品及服務，比2017年額度多出約2000億美元。協議於去年12月31日到期。

美國華爾街日報（The Wall Street Journal）日前報導，根據皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的數據，直到去年11 月中國對於要達到協議的採購目標，仍然相距甚遠。

例如農產品、製造業商品及能源方面，仍分別距離採購目標還差17%、41%及62%。採購服務方面，雖然沒有每月的數據，但單是2020年美國向中國出口服務下降了32%。

報導指出，中國未能達到協議的採購目標，會令拜登政府陷於兩難。白宮可以恢復在該貿易協議中削減的部分關稅，但可能會適得其反，令中國減少從美國進口，也會增加美國公司進口中國貨的成本。

但若美國對中國未能履行協議此置之理，可能會向北京釋出錯誤訊息，令北京以為不受承受任何後果。

報導提到，美國商界關注白宮會如何回應，部分商界希望與中國保持良好關係，以免影響在中國的龐大市場。有分析認為拜登政府不像會加劇與中國的緊張關係，因為他正嘗試降低美國國內的通貨膨脹，以及要兼顧其他國內議題。不過拜登當前對中國政策並不清晰。

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報導引述美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）去年11月曾向記者表示，她的團隊有與中方商討，對於美方在此事上付出的努力及成果感到樂觀。美國貿易代表辦公室發言人霍奇（Adam Hodge）表示，仍然繼續與中方商討其在貿易協議上的表現，並指中方承諾會達成協議。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇則稱，新冠肺炎疫情導致經濟下滑，阻礙中國購買美國商品。中國努力克服疫情帶來的影響，會促進雙方履行貿易協議。（編輯:陳沛冰/張淑伶）1110104