中國難改貿易不公行為 戴琪將轉而強調美經濟獨立

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天將在國會中，建議美國應專注讓經濟獨立於中國，而非施壓中國改變「不公平」貿易行為，亦即轉變對這個亞洲大國的戰略方向。

法新社報導，這種新做法是考慮到在前總統川普政府簽署的美中貿易協議下，華府仍無力迫使中國商業行為出現根本改變。

根據事先跟媒體分享的內容，戴琪今天將告訴聯邦眾議院：「儘管我們持續敞開與中國對話的大門…我們也須承認這項協議的侷限性，別再糾結於以往對中國的模式，這種模式主要在改變其行為。」

由川普簽署的美中貿易協議，於2020年1月起生效。

戴琪將向國會強調，美國現在的戰略須「突破僅僅施壓中國」放棄被華府視為不公的貿易行為。

新做法必須「包括強力捍衛我們的價值觀和經濟利益，免於受到中華人民共和國不公平經濟政策和行為的負面影響」。

戴琪2021年初加入拜登執政團隊時，曾要求屬下分析這些行為對美國產業和勞工，以及對盟邦產業和勞工的影響。

她將表示：「我們已在鋼鐵和太陽能產業見到，當現行機制太慢或不適合，以致無法有效處理中國針對若干產業的扭曲行為時，會發生何事了。」

雖然中國也鎖定諸如高科技、電動車和半導體等關鍵產業，但戴琪提倡應在美國從事「戰略性投資」，不再依賴中國。

她並認為「美國救援計畫」（American Rescue Plan）已取得「重大進展」，這項計畫幫助受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重創的企業，並著重讓供應鏈更加強韌。

戴琪還將指出：「然而真要提振美國競爭力，我們敦促國會盡快通過『兩黨創新法（Bipartisan Innovation Act）』。」她所提的這項法案將促進重要科技生產。（譯者：徐睿承/核稿：楊昭彥）1110330