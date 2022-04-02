新南向加美中貿易戰 金控近7年對東協曝險增近兆元

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（中央社記者謝方娪台北2日電）新南向政策和美中貿易戰等因素下，台商廠房移轉至越南、印尼、馬來西亞等東協國家，銀行放款持續成長，自2015年底至2021年底，金控對東協10國曝險已增加近兆元水準。

金管會統計，2015年底整體金控對東協10國曝險合計為新台幣7202.63億元，隨後逐年攀升，至2021年底已達1兆7197.55億元，近7年曝險大增9994.92億元，其中以對越南、印尼、新加坡、馬來西亞及泰國曝險增幅最顯著。

若從曝險絕對數而言，去年底金控對東協市場曝險最高的國家為新加坡，曝險達3607.26億元，其次為對印尼曝險3473.89億元、對越南曝險達3255.05億元，合計金控對3國曝險就占東協市場曝險的6成。

曝險包含同業拆借、放款及投資3項的總和，若單看投資淨額，去年底金控對新加坡、印尼和越南投資部位合計達5264.96億元；放款淨額合計則達4196.8億元。

金管會官員說，近年政府推動新南向政策，加上美中貿易戰等因素，台商廠房逐漸移轉至越南、印尼、新加坡、馬來西亞及泰國等地，供應鏈移轉效應下，銀行在東協市場放款淨額持續增加，帶動金控曝險部位上揚。

根據金管會統計，本國銀行在越南、印尼、新加坡、馬來西亞及泰國共設有213處據點，包含分行、分行行銷處、代表人辦事處、子行、子行的分行及支行等。其中國銀布點最積極的地區為泰國和越南，分別達113處和58處，其次為印尼有17處。

由於部分國家去年受到疫情影響反覆封城，國銀去年在越南、印尼、馬來西亞和泰國獲利都呈現衰退，不過國銀在新加坡據點獲利則由虧轉盈，從虧損4.9億元轉為獲利36.7億元，繳出亮眼成績單。

對比近7年金控對東協曝險變化，金控僅在汶萊曝險呈現下滑，自2015年底22.35億元下滑至2021年底0.59億元，其餘9國都呈現成長，不過金控對汶萊曝險絕對數也相對不高。金管會官員說，主因放款到期及處分投資所致。

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台灣金融研訓院金融研究所長林士傑說，2017年開始台灣對汶萊貿易逆差逐漸擴大，且因汶萊所得高、人口少成本高，勞工生產力較為不足，影響金控投融資意願，近年金控投融資到期後並未加碼，因此曝險部位呈現下降。

展望今年上半年金控布局，林士傑指出，海外布局重點是加碼疫後較具經濟成長潛力及復甦動能較大的已開發國家，包含美國、法國、澳洲、加拿大、新加坡等地；其次是東協市場中較具新興世界工廠潛力的國家，例如越南、馬來西亞、泰國及菲律賓等。（編輯：郭無患）1110402