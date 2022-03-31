百度愛奇藝列美國退市風險名單 中國喊話溝通

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（中央社台北31日電）百度、愛奇藝和其他等共5家中企被列入美國退市風險名單。美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，只有完全遵守美國審計監管，才能繼續在美國市場交易。

美國當地時間30日，SEC將百度、愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥和Nocera等5家中企列入退市風險名單；主因為北京拒絕允許美國官方檢視其審計作業。這些中企申辯證據提交截止時間為4月20日。

中國證券監督管理委員會31日透過官網新聞稿回應，一些企業被SEC列入退市風險名單，這是美國監管部門執行「外國公司問責法」（HFCAA）的正常程序，列入清單公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

中國證監會強調，自2021年8月以來，中國證監會主席易會滿和詹斯勒已3次召開視訊會議，商討解決中美審計監管合作中的遺留問題。中方與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）進行多輪會談，整體進展順利，雙方的溝通將繼續，雙方都有意願解決分歧和問題。

詹斯勒接受外媒專訪時指出，只有完全遵守美國審計監管，才能讓這些公司繼續在美國市場交易。他的專訪也淡化了外界對於中美即將達成審計協議、避免約200檔中概股下市的揣測。

綜合21世紀財經、財聯社、IT之家、同花順財經等媒體報導，百度、愛奇藝和其他等共5家中企列入退市風險名單是3月以來第3批。

百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥於3月8日被列入退市風險名單；申辯證據提交截止時間為3月29日，據路透社報導，這5家中企已從退市風險名單轉入確定名單。微博於3月23日被列入退市風險名單。

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SEC此舉是依據美國國會2020年12月表決通過的「外國公司問責法」，對在美上市外國公司提出額外的訊息披露要求。

如果在美上市公司聘用美國以外司法轄區的會計師事務所為其出具審計報告，則可能因會計師事務所無法受PCAOB審查而被SEC認定為Commission-Identified Issuer（被認定的發行人）。若連續3年列為「被認定的發行人」，SEC將禁止該公司股票在美國交易所或在美國境內以其他形式交易。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110331