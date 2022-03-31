美國祭出退市風險名單 微博名列第6家中企

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美國證券交易委員會將中國社交平台微博列入退市風險名單，為第6間被點名的在美上市中企。（中新社）

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（中央社台北31日電）美國證券交易委員會（SEC）在當地時間23日將微博列入退市風險名單，微博是第6間被SEC點名的在美上市中企，微博提交申辯證據截止日期在4月13日。

SEC依據「外國公司問責法」（HFCAA），將中國社交平台微博（WB.US）列入退市風險名單，微博是中國第一家依HFCAA被列入退市風險名單的網路商。

SEC在3月祭出3波中企退市風險名單。百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥於3月8日被列入；申辯證據提交截止時間為3月29日，據路透社報導，這5家中企已從退市風險名單轉入確定名單。微博於3月23日被列入退市風險名單。

SEC在當地時間30日再添5家中企列入退市風險名單，分別為：百度、愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥和Nocera。

微博除了面對在美下市危機，在中國持續加大言論審查力道下，微博面臨活躍用戶持續流失的經營困境。微博過往一度是新聞討論、公共輿論發聲平台，卻在言論緊縮下，淪為官方媒體宣傳機器；近期在俄烏戰事上則是滿溢激進民族主義。

科技評論網36氪2月23日發出評論指出，微博月活躍用戶不穩定，2021年前3季有優秀表現很大程度要歸功於東京夏季奧運，但這一數據中有多少人可以成為微博長期用戶和轉為商業效益，很難下定論。長期來看，微博的業績與用戶數量都在走下坡，年初裁員消息就是經營壓力下的節流措施。

新浪微博2009年8月推出，2014年3月正式更名為微博，註冊使用人數達5億多人，成為簡體中文使用者第一大社群平台，使用者可以在平台上獲取新聞、輿論焦點等訊息，也可以發表自己的評論。微博在2014年4月於納斯達克（NASDAQ）掛牌上市，成為第一支NASDAQ上市中文社群平台股票。

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中國官方對於微博整改和審查時間軸可追溯至2016年2月，官方以色情訊息氾濫為由，約談微博負責人，要求立即清查修正。官方後續多次又以社群謾罵、未成年人被誘導消費等理由要求平台整改，2021年全年，微博被處罰45次，累計罰款人民幣1730萬元（約新台幣7811萬元）。

前微博內容審查員劉立朋接受美國之音（VOA）訪問時表示，自己不贊同言論管控，但是畏懼國家機器，仍幫著抓捕維權人士、異議人士。先前微博沒有人在管的，到了2016年卻整個轉變，充斥民族主義的故事，微博愈來愈不值得關注。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110331