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微博遭美國列退市風險名單 股價一度重挫10%

2022/3/24 09:57（3/24 10:06 更新）
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中國社群平台巨頭微博傳出遭美國證監會列入「外國公司問責法」暫定清單。（中新社）
中國社群平台巨頭微博傳出遭美國證監會列入「外國公司問責法」暫定清單。（中新社）
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（中央社台北24日電）中國社群平台巨頭微博傳出遭美國證監會列入「外國公司問責法」暫定清單，引發從美退市擔憂，在美股股價一度跳水10%。根據規定，微博要在4月13日前提交證據，證明並不符合退市條件。

美國證券交易委員會（SEC）自本月8日起將百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥等5家中國公司列入「外國公司問責法」暫定清單。受此消息影響，上述公司的股價一度大幅波動。

根據路透社報導，在美國當地時間3月23日，中國社群平台微博也遭點名，成為這份清單上第6家在美上市的中國企業。

根據SEC網站發布的公告，被列入暫定清單的企業若認為認定錯誤，可在「15個工作日」內與SEC聯繫，並提供證據。據報導，微博可在4月13日前提交證據，證明SEC的「認定錯誤」。另一方面，前述5家中國企業則要在3月29日前提交證據。

受到這項消息的影響，微博在美股的股價受到波動，一度大跌10.1%，最終小幅收低0.6%。

報導引述消息人士指出，在這一系列來自美國的監管壓力之下，中國政府正努力確保中國公司繼續在美國上市。中國監管機構已要求阿里巴巴、百度和京東等在美上市的中國公司，做好披露更多審計資訊的準備。

報導分析，中國監管機構最新的政策顯示，北京願意做出讓步，藉此解決中美之間長期以來在審計問題上的僵局。審計僵局已使美國對中國企業的數千億美元投資面臨風險。

據香港經濟日報報導，列入臨時清單後，公司不會被要求立即退市，而是將連續3年接受檢查，未滿足SEC的條件，才可能被要求從美國退市（編輯：吳柏緯）1110324

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