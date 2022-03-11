5公司在美面臨退市 中國證監會稱正常步驟

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（中央社記者張淑伶上海11日電）5家中國在美上市公司被列入「外國公司問責法」的暫定清單，退市風險增加，中國證監會深夜發文，指這是美方監管部門執行法律的正常步驟，中美仍在努力做出符合兩國法律和監管要求的安排。

綜合證券時報等媒體報導，美國證券管理委員會（SEC）將5家中國公司列入「外國公司問責法」的暫定清單，包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥。列入暫定清單從3月8日算起。

受此消息影響，上述幾家公司盤前大跌，百濟神州的盤前已大跌15%，盛美半導體跌逾16%，和黃醫藥大跌11.63%，百勝中國跌9.6%，再鼎醫藥跌10.3%。

此外，10日晚間，美股全線低開，熱門中概股也普遍下挫。

中國證券監督管理委員會網站11日凌晨發文，表示證監會注意到了5家中國公司被列入清單的狀況，這是美國監管部門執行「外國公司問責法」及相關實施細則的一個正常步驟。

證監會表示，之前已經多次就「外國公司問責法」的實施表明過態度。中方尊重境外監管機構為提高上市公司財務信息品質加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對「一些勢力將證券監管政治化」的錯誤做法。中方願意通過監管合作解決美方監管部門對相關事務所開展檢查和調查問題，這也符合國際通行的做法。

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證監會表示，近一段時間，中國證監會和財政部持續與美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）開展溝通對話，並取得積極進展。相信雙方透過共同努力，一定能夠盡快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。

外國公司問責法是美國國會在2020年表決通過的法案，主要內容是對外國公司在美上市提出額外的資訊披露要求。2021年底，SEC通過了修正案。被列入名單的公司連續3年不能滿足PCAOB對會計師事務所檢查要求的，其證券禁止在美交易。分析普遍認為，這項法案主要針對在美上市的中國公司。（編輯：周慧盈）1110311