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中國拚共同富裕 福建省：居民收入不到台灣一半

2022/4/3 12:39（4/3 13:44 更新）
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中國政府力拚共同富裕，不過根據福建省發展研究中心的報告，福建當地居民的收入不到台灣的一半。圖為2月民眾在福建泉州找工作。（中新社）
中國政府力拚共同富裕，不過根據福建省發展研究中心的報告，福建當地居民的收入不到台灣的一半。圖為2月民眾在福建泉州找工作。（中新社）
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（中央社台北3日電）中國政府力拚共同富裕消弭日益惡化的貧富差距，不過福建省發展研究中心撰寫的報告坦承，福建當地居民的收入不到台灣的一半，並說福建省境區域之間發展不均是實現共同富裕的阻礙之一。

由中國國務院發展研究中心主辦的中國智庫網，3月30日刊載福建省發展研究中心撰寫的「對標浙江，扎實推動我省共同富裕的若干思路建議」研究報告。

報告指出，當前，福建經濟總量與台灣相當，但居民收入不到台灣一半，特別是在涉及民生的一些領域，距離實現全面超越的目標仍有不小差距。

報告說，扎實推動共同富裕，有助於福建展示高品質發展成效，並全面縮小與台灣差距。

報告指出，2020年福建省經濟總量達到人民幣4兆3900億元（約新台幣19兆元）、居全中國第7位，人均地區生產總值突破人民幣11萬元、居全國第4位，居民人均可支配收入為人民幣3萬7202元（約新台幣16.8萬元）、居全中國第7。

而根據中華民國行政院主計總處去年8月間公布的統計數據，2020年台灣每戶家庭可支配所得平均數為108.0萬元，較2019年增1.9％，中位數為92.9萬元，增2.6％；剔除戶量因素後，每人可支配所得平均數為37.0萬元，較2019年增5.4%，中位數為32.0萬元，增5.7％。

報告說，相較於共同富裕示範區浙江省，當地居民最高與最低收入差距1.67倍，比福建低0.36，比全中國低0.89，顯示福建區域之間實力懸殊。

至於福建省該如何迎頭趕上，報告指出，可選擇泉州作為福建省的共同富裕示範區，因泉州經濟總量連續22年居福建省首位，在全國城市GDP排第18，人均生產總值居全國主要城市第15。

還有就是加快都市圈建設，打造廈漳泉（廈門、漳州、泉州）和福莆寧（福州、莆田、寧德）兩大都市圈1小時通勤圈。

此外，報告另建議，得以福州建設國家城鄉融合發展試驗區為契機，健全城鄉融合發展的體制機制等。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110403

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