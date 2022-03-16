經濟下滑暫擱共同富裕？中國暫緩房地產稅試點

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中國開年經濟形勢不佳，確定今年暫緩推進房地產稅。圖為上海虹口區興建中的建案。（中央社檔案照片）

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（中央社台北16日電）中國開年經濟形勢不佳，金融委今天開會表態要防範化解房地產企業風險並協助轉型後，新華社晚間報導，中國財政部有關負責人宣布，「今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件」。

這也代表，中國確定今年暫緩推進房地產稅。而房地產稅此前被視為推動「共同富裕」的最重要環節之一。

新華社今晚報導，新華社記者近日就房地產稅改革試點問題採訪財政部「有關負責人」。「有關負責人」表示，房地產稅改革試點依照全國人大常委會的授權進行，一些城市開展了調查摸底和初步研究。但綜合考慮各方面的情況，「今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件」。

中國叫停這項重大政策，其實有跡可循。3月5日，中國國務院總理李克強在全國人大會議提出政府報告，報告全文只提到一次「共同富裕」，而且沒有敘述；房地產稅則完全沒提到。

今年政府報告多次提到的則是經濟下行壓力、穩增長、保就業。對今年經濟形勢的判斷是：「風險挑戰明顯增多，必須爬坡過坎，頂住壓力。」

中新社報導，中國全國政協常委、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵9日表示，社會上有些誤解，覺得共同富裕目標提出後，中國馬上就會推出遺產稅或者是增加房地產稅。但「實現共同富裕是一個長期的目標，不可能在一兩年內，甚至一個五年計劃之內完成」。

據中國證券報，今年稍早，廈門市統計局官網曾發布「2021年廈門市房地產開發投資運行分析」，提到「做好房地產稅試點落地廈門的前期準備工作，以防止全市房地產市場出現大的波動」。但文章當天下午就被撤下。

中國國務院金融穩定發展委員會16日召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題，由國務院副總理劉鶴主持。會議表態「保持經濟運行在合理區間，保持資本市場平穩運行」。

金融委會議今天還針對市場關切的5大熱點作出回應，第2點就提到2021年遭強力監管而奄奄一息的房地產企業。

會議稱，「關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。」

金融委會議還強調，有關部門要切實承擔起自身職責，積極推出對市場有利的政策，「慎重出台收縮性政策」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110316