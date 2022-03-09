政協委員談共同富裕：殺富濟不了貧 只會共貧

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（中央社台北9日電）中國全國政協經濟委員會副主任劉世錦近日針對「共同富裕」表示，「殺富不一定就能濟貧」，最後只會導致「共同貧窮」。而「殺富」除了會打擊創業致富者的積極性，低收入者也富不起來。

中新社報導，劉世錦在中國全國「兩會」期間受訪時說，中國改革開放40多年內，一部分人先富起來，但在「富起來」的過程中也帶動了經濟成長。儘管在過程中收入差距擴大，但這種擴大在一定程度上「有利於生產力的提升，並做大蛋糕」。

他指出，要解決「共同富裕」的問題有兩點關鍵：一是要重視要素環節的重要性，尤其人力資本；二是提升中低收入族群的比重，實現中等收入族群倍增。

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至於如何實現？劉世錦指出，最重要的是幫助低收入階層，也就是目前還低於中等收入族群標準下的族群，提升自身人力資本，提升他們做大蛋糕的能力。同時還要強調「機會均等」，為他們做大蛋糕創造條件。做蛋糕的能力增加了，分蛋糕時自然也就分得多。

針對「共同富裕」中屬於社會慈善公益的「三次分配」，劉世錦說，「三次分配」要堅持自願原則，不能搞「殺富濟貧」。「殺富」既會打擊一部分通過自己創業致富人群的積極性，對於低收入階層，長期而言其實也富不起來，最後的結局只能是「共同貧窮」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110309