上海車業復工考驗多 業界：閉環生產不切實際

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（中央社台北17日電）因應動態清零，上海市採嚴格封控措施應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，汽車產業受重擊。面對官方的復工復產指引，業界坦言，物流和工人等兩大困境仍待克服，閉環生產則不切實際。

上海市經信委16日公布工業企業復工復產疫情防控指引，被視作復工復產前奏。

央視新聞17日報導，上汽集團將在18日啟動復工復產壓力測試。據了解，在疫情防控達到相關條件的同時，上汽集團相關工廠將進行封閉管理，確保人、物料、環境的安全。

多位汽車企業負責人日前相繼喊話。小鵬汽車創始人何小鵬說，如果上海和周邊供應鏈企業還無法找到動態復工復產方式，5月中國所有整車廠都要停工停產。

華為消費者業務CEO兼智能汽車解決方案BU CEO余承東也呼應「的確如此」，且不僅是汽車產業，而是所有涉及上海供應鏈的科技和工業產業。

極目新聞報導，汽車企業一直採用全國採購零組件再組裝的生產模式，非常倚賴供應鏈的穩定生產和運輸。新生代造車企業如特斯拉（Tesla）、蔚來等，其最大限度減少倉儲成本的生產方式，使其應對突發事件顯得更加脆弱。

中國多家汽車零組件生產廠商集中在長三角區域，疫情強烈影響供應鏈的生產和運輸。

汽車產業分析師張翔表示，疫情對汽車產業的影響主要在兩方面。一方面是上海車企組織工人；另一方面，汽車都是在各地採購零組件再進行組裝，一旦上海及其周邊零組件廠商生產、物流受阻，對於全國整車工廠生產會發生骨牌效應般地影響。

工業企業復工復產疫情防控指引提到，要求企業成立疫情防控和生產經營工作專班，制定疫情防控和閉環管理方案，且將方案報市∕區疫情防控部門審批。

一名上海車企負責人接受極目新聞採訪時坦言，負責人就算和核心員工一起住進公司，也沒能確保生產；就算供應鏈可以順利生產零組件，現也會因為物流問題送不到車廠，「汽車生產，不要說大的部件，少了一個螺絲也不能出廠」。

一名蘇州車企高層說，長三角內部區域物流受阻；上海作為國際港口，一些零組件也有進口困難問題。

有些觀點認為，整車廠可以利用閉環管理解決工人到班問題；零組件則可運用庫存，同時找替代廠商。

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業界人士反駁這個觀點。業界人士直言，整車廠本身就是組織汽車生產的場地，對於員工食宿保障能力有限，閉環管理生產一點都不適合，現在數百人住在工廠，衛生紙從哪裡來都可能成為問題。

他也提到，汽車是強競爭產業，各個企業對於成本控制極其嚴格，只有產業聚集才能控制物流成本。這意味著多數新興汽車企業的庫存極其有限；尋找零組件替代廠商也非易事，這也牽涉到消費者認同問題，更換零組件廠商，消費者可能不會買帳。（編輯：李雅雯/邱國強）1110417