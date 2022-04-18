中國衛健委：反對病毒共存 鞏固防控迎接20大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉在中共黨校機關報上撰文表示，要旗幟鮮明反對「病毒共存」與「病毒流感化」的思想，鞏固防控成果，以實際行動迎接中共20大的召開。

馬曉偉今在中共黨校機關報「學習時報」上撰文，文章名為「儘快遏制疫情擴散蔓延，堅決鞏固來之不易的防控成果」。

文章開頭即指，中共總書記習近平在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控上是「親自指揮、親自部署」，並指習在3月17日召開的中央政治局常委會會議上，一錘定音，「明確了疫情防控的戰略戰術、目標任務和作風要求，具有很強的政治性、思想性、指導性和針對性，為抗擊疫情把關定向，提供了根本遵循」。

文章強調要堅持「科學精準、動態清零」的防控政策，並指出要「旗幟鮮明反對當前一些所謂的『病毒共存』等錯誤思想和『病毒流感化』等錯誤論調」。

文章喊話，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，堅持全國一盤棋，強調「堅持就是勝利」，中國特色社會主義制度有顯著優勢，最終將奪取這場抗疫鬥爭的最終勝利。

對於應對Omicron變異株，文章指，隔離收治能力要再增強，要加強方艙醫院的建設，並且要重視疫情期間群眾正常醫療用藥需求保障，做好群眾用藥保供工作。

文章最後稱，中國的全國衛生系統要發揚鬥爭精神，保持應急狀態，守住疫情不出現規模性反彈，以及鞏固防控成果，「用實際行動迎接黨的20大勝利召開」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110418