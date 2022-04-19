中國黨委書記憂貪腐東窗事發 求神問卜求消災

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（中央社台北19日電）中國前四川宜賓金農建設集團黨委書記兼董事長梁曉龍，因在職期間受賄逾千萬人民幣，卻又害怕東窗事發，四處求助鬼神庇護，甚至請大仙端碗看水。

澎湃新聞報導，四川省紀委監委「廉潔四川」影片披露梁曉龍受賄詳情，估計金額達1000多萬人民幣。

報導說，梁曉龍生長於礦工家庭，任宜賓縣司法局黨組書記、局長期間曾獲評選為「全國普法辦先進」。

2016年，梁曉龍調任金農建設投資集團有限責任公司董事長後開始腐化，總攬決策、經營、人事大權，加上從小就對古玩興趣濃厚，討好他的業主投其所好，總計共收藏古玩700多件，花費500多萬元。

報導說，2020年底他違規幫助某家廠商得標，因作賊心虛，指揮這家廠商的負責人把所有證據包括電腦和印表機，統統丟到金沙江裡。

但是梁曉龍還是害怕東窗事發，於是四處求助鬼神庇護，甚至請大仙端碗看水，隨身攜帶避邪擋煞的迷信物品，逃避調查並藉此減輕心理的壓力。

儘管如此，今年2月，宜賓市敘州區紀委監委仍給予梁曉龍開除黨籍、開除公職處分，其涉嫌受賄犯罪行為移送檢察機關依法處理。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110419