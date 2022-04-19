力拚上海20日社會面清零 李強：工作要搶時間

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）上海力拚20日達成社會面清零目標，上海市委書記李強近日視察疫情防控工作時強調，各個重點工作環節要「搶時間」，物資保供和醫療保障要落到位，全力以赴打贏疫情防控攻堅戰。

路透社17日報導，上海市官方已設下4月20日前實現C0VID-19病毒（2019冠狀病毒疾病）「不在隔離區以外傳播」的「社會面清零」目標。

上觀新聞、解放日報報導，上海市委書記李強17至18日檢查疫情防控工作，瞭解社會面管理、生活物資保供、藥品購買配送、重點場所防疫以及方艙醫院管理診療等情況。

報導提及，李強強調堅持「動態清零」總方針不動搖，堅定信心決心，壓實四方責任，朝著實現「社會面清零」目標全面攻堅，「各個重點工作環節要『搶時間』、再提速，物資保供和醫療保障要落到位、再壓實，全力以赴打贏疫情防控攻堅戰」。

近日，上海遠郊的金山區、奉賢區新增陽性感染者人數持續下降，有望率先實現社會面清零目標。

據上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」，李強17日在金山區、奉賢區視察時表示，這兩個區要繼續從嚴從緊、從細從實抓好疫情防控各項工作，「切實鞏固好防控成果，率先實現社會面清零目標，為全市打贏疫情防控大仗硬仗作出更大貢獻」。

上海經信委16日發布復工復產疫情防控指引，企業、工業制定疫情防控和閉環管理方案，報疫情防控部門審批通過後，即可復工復產。

李強18日視察大型企業疫情防控和應急處置工作時強調，「疫情防控工作不能有絲毫麻痺鬆懈，必須始終繃緊這根弦，嚴格落實封閉式生產、分區分類管理、設立企業臨時隔離點等措施，嚴防聚集性疫情。」（編輯：邱國強）1110419