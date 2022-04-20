上海官方宣布 金山崇明兩區達社會面清零目標

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）封城近一個月，上海力拚在今天達成社會面清零。據官方發布，金山、崇明兩區率先達到社會面清零目標，上海全市疫情近幾天呈下降趨勢，社區擴散得到有效遏制。

路透社17日報導，上海市官方設下4月20日前實現C0VID-19病毒（2019冠狀病毒疾病）「不在隔離區以外傳播」的「社會面清零」目標。

今天是實現「社會面清零」目標的首日，上海市官方宣布，部分行政區已達標。

根據澎湃新聞、上觀新聞，上海市衛健委上午舉行疫情防控工作新聞發布會，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝在會中表示，全市疫情近幾天呈下降趨勢，單日新增報告100例以上的街鎮已連續3日降低，社區擴散得到有效遏制。

他說，奉賢、金山和崇明等3區疫情持續在低位，其中金山區和崇明區首日達到社會面清零目標。

其餘的行政區情形則不相同，浦東、閔行、松江、青浦和普陀等5區，近3日疫情總體呈持續下降趨勢；徐匯、楊浦、虹口、長寧、寶山和嘉定等6區疫情總體處於平穩波動狀態；黃浦區疫情仍在小幅上升，靜安區疫情上升趨勢趨緩。

報導提及，會中發布上海最新的「三區劃定」，吳乾渝指出，封控區涉及人數比首次劃定時減少400多萬人。

目前上海防疫分封控、管控與防範3區，其中封控與管控區分別實施程度不同的隔離管控。

據報導，中國工程院院士、防疫專家鍾南山19日表示，動態清零不能長期維持，中國需要有序重新開放，讓社會及經濟發展恢復正常。

他還說，某些指定城市或地區展開試點調查，並根據境外輸入病例的流行病學特點「調整政策」，對驗證中國過渡到「安全有序重新開放」非常重要。（編輯：呂佳蓉）1110420