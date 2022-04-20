中共前湖北書記應勇履新全國人大 退居二線

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（中央社記者沈朋達台北20日電）中共前湖北省委書記應勇日前卸任後，仕途備受關注。中國全國人大今天宣布，任命應勇為全國人大憲法和法律委員會副主任委員。這意味他將退居二線。

第13屆中國全國人大常委會第34次會議18至20日在北京召開。據中國全國人大網站20日晚間公布，應勇被任命為第13屆全國人大憲法和法律委員會副主任委員。

與應勇同樣於3月卸任寧夏回族自治區、青海省委書記的陳潤兒與王建軍，也分別被任命為全國人大農業和農村委員會副主任委員，和社會建設委員會副主任委員。

官方當時發布3名官員卸任的消息時，並未提到「另有任用」，令外界好奇他們的去向。其中被視為中共總書記習近平人馬的應勇，更是備受關注。

當時中國官媒新華社對應勇的報導中提到他「因年齡原因」不再擔任省委書記，就有分析認為他將轉到全國人大或全國政協任職，退居二線。

但也有分析認為應勇雖將滿省部級正職官員的65歲退休年齡，但若晉升成副國級以上黨和國家領導人，則不受此年齡限制。

考量到應勇2020年臨危受命接任湖北一把手「抗疫有功」，和高層對他的信任，有評論認為中共20大後，他可能會是中央政法委領導，或最高人民法院院長的熱門人選。

如今應勇履新全國人大新職的消息，似乎證實了他將退居二線。

但以往也有退居二線官員再獲重用的前例。中國全國政協副主席夏寶龍2017年卸任浙江省委書記後，先出任全國人大環境與資源保護委員會副主任委員。不過他在隔年當選全國政協副主席，並於香港「反送中」抗爭爆發後的2020年，接任國務院港澳事務辦公室主任。（編輯：呂佳蓉）1110420