小紅書傳裁員20% 試用期與新進員工首當其衝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海21日電）中國網路大廠裁員浪潮未歇，社群平台小紅書傳出計畫裁員2成，試用期與新進員工首當其衝。不少人是上午被通知，下午辦離職，僅有補償費而無法領到預計4月底發放的績效獎金。

根據香港經濟日報、新浪科技報導，小紅書裁員的消息最早從中國商業社群平台「脈脈」傳出，據被裁員工爆料，當天被通知裁員並被要求辦理離職，沒有溝通空間。補償方式為N+1月薪資（年資加1），而且領不到預計4月底發放的績效獎金。

報導引述小紅書員工透露，這次裁員規模約20%，波及各個部門，北京、上海公司均有員工被裁，其中試用期和應屆生等新進員工較多。

報導指出，小紅書目前暫未回應裁員傳聞，然而有相關人士強調非大規模裁員，是正常的盤點優化，屬於末尾淘汰，優化完就會重新招聘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由於過去「脈脈」流傳的網路大廠裁員爆料都很精準，儼然成了網路大廠員工的「生死簿」，因此這次小紅書的裁員傳言也被認為有一定可信度。

報導進一步指出，目前小紅書正處於籌備上市的階段，此前曾多次傳出上市消息。去年10月，曾傳出小紅書考慮將上市地點從美國轉到香港，並在香港進行規模至少5億美元（約新台幣146億元）的IPO。當時小紅書否認有明確IPO計畫。（編輯：呂佳蓉）1110421