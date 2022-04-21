更多編輯台推薦新聞：
台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政府修法放寬就業港人定居 預計5月生效
首頁 / 兩岸

助外貿企業復工 中國商務部：加速疏導交通堵點

2022/4/21 18:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海21日電）中國疫情多點爆發，使得物流運輸面臨困境，進而造成產業鏈發生斷鏈，不少外貿企業營運受影響。中國商務部今天表示，全力疏導陸海空運輸堵點，協助外貿企業復工復產。

據中國商務部官網發布，商務部發言人高峰21日下午在例行新聞發布會表示，為了協助外貿企業應對疫情影響，商務部會同相關部門落實「穩外貿」政策措施，並且著力推動疏導航空、鐵路、海運物流運輸堵點。

另一方面，加強推動解決外貿企業物流、人員流動、結算等實際問題，全力維護外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，協助外貿企業復工復產。

高峰說，接著將進一步發揮外貿外資協調機制作用，指導各地方加強對外貿企業的服務保障力度，研究促進外貿穩定發展的政策措施，「確保暢通堵點、解決難點、消除痛點，全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，努力實現外貿保穩提質目標任務」。

除了外貿企業，不少在中國的外資企業同樣因疫情而影響營運、生產。

高峰強調，將會對外資企業採取積極性的應對措施，包含協調解決復工復產、人員入境、物流運輸等。此外，重點外資專案工作專班將與相關部門、地方政府合作，加速推動相關措施，積極協調解決外資企業遇到的具體困難，幫助企業在做好疫情防控的同時保障生產經營。（編輯：楊昇儒）1110421

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載