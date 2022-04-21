助外貿企業復工 中國商務部：加速疏導交通堵點

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）中國疫情多點爆發，使得物流運輸面臨困境，進而造成產業鏈發生斷鏈，不少外貿企業營運受影響。中國商務部今天表示，全力疏導陸海空運輸堵點，協助外貿企業復工復產。

據中國商務部官網發布，商務部發言人高峰21日下午在例行新聞發布會表示，為了協助外貿企業應對疫情影響，商務部會同相關部門落實「穩外貿」政策措施，並且著力推動疏導航空、鐵路、海運物流運輸堵點。

另一方面，加強推動解決外貿企業物流、人員流動、結算等實際問題，全力維護外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，協助外貿企業復工復產。

高峰說，接著將進一步發揮外貿外資協調機制作用，指導各地方加強對外貿企業的服務保障力度，研究促進外貿穩定發展的政策措施，「確保暢通堵點、解決難點、消除痛點，全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，努力實現外貿保穩提質目標任務」。

除了外貿企業，不少在中國的外資企業同樣因疫情而影響營運、生產。

高峰強調，將會對外資企業採取積極性的應對措施，包含協調解決復工復產、人員入境、物流運輸等。此外，重點外資專案工作專班將與相關部門、地方政府合作，加速推動相關措施，積極協調解決外資企業遇到的具體困難，幫助企業在做好疫情防控的同時保障生產經營。（編輯：楊昇儒）1110421