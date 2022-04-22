美退市風險名單增17中企 理想汽車與瑞幸上榜

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圖為一間位在北京的瑞幸咖啡門市。（中新社）

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）美國持續對中概股示警。美國證監會最新發布「外國公司問責法」暫定清單，再增加17家中企，包含中國電動車大廠理想汽車、咖啡巨頭瑞幸咖啡。這是3月來第5度增列名單。

美國證券交易委員會（SEC）自本月21日起將知乎、諾華家具、LOVARRA、萬春醫藥、瑞幸咖啡、極光移動、Scientific Energy、中國食品、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中網載線、尚乘國際、百世集團、理想汽車和貝殼等17家中國公司列入「外國公司問責法」暫定清單。

據澎湃新聞、香港經濟日報報導，這是自今年3月以來，SEC第5度發布暫定名單。此前包含微博、百度、愛奇藝都陸續被點名並列入名單中。

對於被列入名單，報導引述理想汽車方面表示，會積極尋找解決方案，並強調列入清單不會對公司實際業務經營有任何影響。

根據SEC網站發布的公告，被列入暫定清單的企業若認為認定錯誤，可在「15個工作日」內與SEC聯繫，並提供證據。報導指出，這次被列入的17家企業可在5月12日前向SEC提交證據，證明SEC的「認定錯誤」。

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「外國公司問責法」相關規定，被列入暫定名單的企業不會被要求立即退市，而是將連續3年接受檢查，屆時若仍未滿足SEC的條件，才可能被要求從美國退市。

報導引述中國證監會副主席方星海21日在博鰲亞洲論壇的分論壇表示，「中美審計監管問題是核心，需要做一些安排，找到一個合情合理的安排不是簡單的事，但雙方團隊每周都開會商談，相信這個不確定性很快就會消除。」（編輯：陳沛冰）1110422