中國遊戲直播業傳裁員 鬥魚虎牙至少裁3成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海23日電）中國遊戲直播產業近期接連出事，先是企鵝電競宣布6月7日停止營運，隨後傳出B站的直播業務大規模裁員。近日連產業巨頭虎牙、鬥魚也無法倖免，傳出裁員至少3成。

隨著中國針對網路巨頭的監管政策持續收緊，去年下半年開始，不少網路大廠的業務緊縮，在不得不瘦身的情形下，裁員潮接二連三襲來，至今仍沒有停止的跡象。

根據中國科技財經媒體36氪報導，近日這波裁員潮襲向遊戲直播產業，業內巨頭虎牙直播、鬥魚直播均傳出裁員消息。

報導指出，虎牙整體大裁員，其中國際化部門的裁員比例高達70%，主力在海外市場的直播平台Nimo TV也面臨營運團隊大幅收縮。至於國內業務團隊裁員20%，主要是新創部門。整體裁員程序「乾脆俐落」，上午通知，下午就辦離職。

據報導，目前虎牙直播的員工人數約2000人，其中國際化部門200餘人。這次被裁的人當中有不少是應屆畢業生。

另一方面，鬥魚近期也在裁員，報導引述內部人員指出，整體裁員幅度約30%，主要被裁的是遊戲商務和直播經紀部門，集中在上海和北京的團隊，武漢總部也有人丟了工作。

報導引述鬥魚回應表示「沒有大面積的裁員，只有一些正常的人員優化調整」；虎牙則不回應裁員傳聞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導分析，這波裁員的背景可能是從去年7月起官方暫停批發遊戲版號，衝擊整體遊戲產業。據統計，從去年7月暫停到今年4月重新批發新一批遊戲版號的260多天內，至少有2000家遊戲相關企業註銷，連帶影響直播平台的遊戲商務，造成業務拓展遇到瓶頸。

報導提到，這樣的困境反映在平台營收，虎牙在去年第4季由盈轉虧，而鬥魚則已維持了連續5季的虧損。（編輯：陳沛冰）1110423