女子遭網友霸凌跳樓 中國將加強治理網路暴力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京25日）中國國家網信辦發布，近日將加強網路暴力治理，並主要聚焦新浪微博、抖音等18個平台。疫情期間，上海曾發生憾事，一名女子給外送員的感謝禮被網友嫌太少，遭網友霸凌跳樓身故。

微信公眾號「網信中國」24日晚間發布，近日，國家互聯網信息辦公室就加強網路暴力治理進行專門部署，要求網站平台認真抓好集中整治，建立健全長效機制。

這次「清朗．網絡暴力專項治理行動」主要聚焦網路暴力易發多發、社會影響力大的18家網站平台，包括新浪微博、抖音、百度貼吧、知乎等。

主要作法有：一是建立健全識別預警機制，進一步細化網路暴力信息分類標準，強化行為識別和輿情發現。二是建立健全網路暴力當事人即時保護機制，調整私訊功能規則，及時過濾「網暴」內容，建立快速取證和舉報管道等。三是嚴防網路暴力訊息傳播擴散。

四是加大對違法違規帳號、機構和網站平台處置處罰力度，五是強化警示曝光和正向引導。

近期在中國社會，已有幾起受到關注的網路暴力事件。

綜合微信公眾號「每日人物」、解放日報等媒體報導，4月6日中午，一名住在上海虹口的女子從32樓住家一躍而下。生前最後3天，她經歷了一場網路暴力。

為了感謝在疫情中奔波數十公里、替她送物資給聽障父親的外送員，她給了對方人民幣200元（約新台幣900元）打賞，外送員不肯收，她又給對方加值了200元通話費，結果此事卻被陌生網友抨擊甚至辱罵，說給得太少了。

另一個例子則是上海師範大學研究生陳真真。4月初，她拿出約5萬元買了78箱近100公斤的巧克力，送到了上師大徐匯校區，想給封校大半個月的校友帶去一些安慰。這是她積蓄中的一大部分。

她說，住在學校裡的學生不缺飯食等基本保障，送巧克力則能夠補充一些能量和帶來快樂。但也有不少網友質疑她送巧克力「華而不實」、浪費父母的錢、只是想為自己打廣告，甚至還有人沒來由地侮辱她的人格、慫恿她自殺。

陳真真意識到自己被網暴了，她說，「希望我是最後一個被網暴的小姐姐，不再有下一個」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而在今年1月，河北男孩劉學州也因網暴服安眠藥自殺身亡。他的身世坎坷，去年底才尋親成功，但除了與生父、生母之間的糾葛，更讓他難以承受的是網路暴力，他生前曾透露，「這幾天一直有人抖音、微博私信攻擊我、罵我…」。據媒體報導，網路霸凌是造成這起憾事的原因。（編輯：曹宇帆）1110425

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。