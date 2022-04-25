上海過度防疫涉違法 法學專家：依法抗疫是底線

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（中央社台北25日電）上海新民晚報一份內參資料昨天在中國社交媒體上廣傳，內容指出，依法抗疫是底線，頒布新的防疫新政，應先徵求市委、市政府法律顧問等專家意見，避免做出違法決定。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，上海嚴厲封控近1個月，其中過度防疫政策屢屢引發質疑。24日一份上海新民晚報的內參資料在社交媒體上傳播，這份資料標題為「出台防疫新政應先徵求專家意見，避免作出違法決定」。

這份資料是新民晚報記者訪問上海政法學院教授、上海市社會建設研究會副會長湯嘯天的內容。

湯嘯天向記者反映，上海防疫形勢嚴峻，需要根據情況不斷調整做法，但依法抗疫是底線，本市推出防疫新政，應先徵求市委、市政府法律顧問等專家意見，避免做出違法決定。

湯嘯天說，上海法學界的力量在中國首屈一指，防疫期間卻出現政府涉嫌帶頭違法。例如，徐匯區佈置志願者（志工）到各家各戶貼封條，遭到志願者拒絕。徐匯、長寧等防疫指揮部發布臨時措施或通知，引起民眾不滿。

這份資料指出，相關決策雖有時間緊迫的問題，但不知是否事先聽取過法學界意見。上海2021年9月16日建立市委法律顧問團，同年4月30日建立市政府外聘法律顧問團。建議應充分發揮市委法律顧問和市政府外聘法律顧問的作用。

上述這一份新民日報內參資料已在中國網路上遭到刪除。

上海採「動態清零」防疫措施，經常引發質疑，但在一聲令下，基層人員只能執行。

4月中旬，上海徐匯區一小區的居委會要求志工挨家挨戶貼門條，遭到志工當場拒絕，幾名志工認為，這個做法有問題，當街與居委會人員吵起來。

一名女志工質疑，指令也應該先有個通告，應該有正常的手續，要有個執法令，不能夠說封就封，「這是知法犯法」、「你們是什麼身分，居民們也不知道」。而居委會只能回應，「上面的領導說一定要封」。

近日，上海浦東與浦西多區的封控片區與樓棟「硬隔離」也被指有違法疑慮。

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2020年3月，中國全國人大常委會法制工作委員會發言人、研究室主任臧鐵偉曾表示，各地採取疫情防控措施，必須根據當地疫情發展狀況因應施策、分類指導，不宜採取對外地人員「一律勸返」、對被隔離居民「鎖死家門」等「一刀切」的「硬隔離」措施。

他說，這些措施超出必要和限度，影響公民的合法權益和經濟社會的正常運行，既不合法，也不合理。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110425