廣西捧習不間斷 習近平思想口袋書廣發基層學習

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（中央社台北26日電）廣西如今成為捧習急先鋒。在黨委會議表態「永遠追隨領袖」的書記劉寧發表「四個核心」說前，首府南寧市委編印的「習近平思想大家學」口袋書已廣發基層，如今更吹起口袋書的學習風。

這本被外界視為「毛語錄」重現的口袋書，名為「習近平新時代中國特色社會主義思想『大家學』系列」，由中共南寧市委宣傳部編印，並在2月下旬由南寧日報披露。

據報導，這批讚頌習近平的「口袋書」將不定期編發給全市各級黨組織，「發放到千家萬戶」，作為各級宣講團、基層黨組織、鄉村振興工作隊、大眾宣講員和「草根宣講員」的宣講教材。

黨媒近期為這本「口袋書」加強造勢。南寧日報4月18日報導，習思想「口袋書」已成為南寧市上林縣大眾宣傳員基層宣講的權威教材，並形容這是「全縣廣大幹部群眾的掌中寶」。

據報導，南寧全市各界諸如農民、工人等群體，近來紛紛在田間、廠區集體學習這本「口袋書」，而宣講員除用普通話宣講外，更兼用壯語及漢語方言雙語宣講，以此製作成一系列報導。

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廣西最近一段時間對習近平的讚頌，頗令外界側目。除口袋書外，4月17日舉行的中共廣西壯族自治區黨委全體會議表態，要以高度的政治自覺「錘鍊黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」。

緊接著，中共廣西代表大會22日以全票選舉習近平，擔任預定10至11月舉行的中共20大代表；23日，廣西黨委書記劉寧發表講話，指習近平全票當選20大代表，是黨員幹部群眾「忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心」的生動體現。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110426