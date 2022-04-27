黃奇帆談統一大市場 矯正地區競爭負面效應

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（中央社台北27日電）前重慶市長黃奇帆近期談論統一大市場，他說，無法想像沒有統一大市場，這讓欠發達地區獲得新的比較優勢，「意見」的一大意圖是對地區競爭的負面效應進行系統矯正。

「中共中央、國務院關於加快建設全國統一大市場的意見」（意見）10日對外公布。據財新網、文匯報報導，黃奇帆26日在北京清大舉辦的2022政府與市場經濟學國際研討會上作出上述表示。

黃奇帆表示，中國有14.1億人口，占世界總人口比率20%，超大單一規模市場便於打破壁壘。超大規模單一市場仍在發育形成的過程中，尚有4個方面需要改善。

首先，地區間競爭產生的負面效應。各地為了本地GDP和稅收拚命上項目，以及產業總體上處於低端環節，出現較大範圍的低水準重複建設，造成大量產能過剩。

第二，城鄉二元更加導致市場分割，表於要素市場各方面，包含勞動力在城鄉間流動，仍受制於戶籍制度束縛；交通物流市場設施方面，城鄉差距顯著，制約商品要素自由流動等。

第三，部分領域行政配置資源的色彩仍濃厚，如能源領域，油氣進出口仍然高度管制。一些領域市場准入各地政策不同，企業在一個地方能註冊，換一個地方就不行。

最後，資本在部分領域無序擴張，甚至形成市場壟斷。例如，網路行業出現了限制競爭、贏者通吃、價格歧視等問題，也存在監管滯後、監管空白。

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黃奇帆指出，「意見」的一大意圖是要對地區競爭的負面效應進行系統矯正，現在要做的是統一標準、統一規則、統一街口，讓市場主體在哪裡都能享受到一樣的制度供給。

黃奇帆表示，建設全國統一大市場也是暢通內外雙循環的內在要求。隨著中國參與越來越多自由貿易協定（FTA），中國與國際大循環的交易成本趨於下降。若國內的市場依然分割、低效，要素資源在地區、行業間自由流動的成本較高，就失去了開放的意義。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110427