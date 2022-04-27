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長春28日起逐步解除管制 距社會面清零已14天

2022/4/27 16:05
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（中央社記者張淑伶北京27日電）吉林省長春市官方宣布，28日零時起逐步解除COVID-19疫情全市社會管控，有序恢復正常的生產生活秩序，這距離其疫情「社會面清零」已有14天，且僅放寬「防範區」內的管制。

央視新聞app（應用程式）報導，長春市委常委、常務副市長馬延峰介紹，市疫情防控指揮部研究決定，從4月28日0時起，逐步解除全市社會管控，有序恢復正常的生產生活秩序。

28日0時，首先放開「防範區」，主城區防範區的居民實行一天一戶一人出行，非必要不出主城區。縣域防範區的居民只允許在本縣域範圍內活動。

封控區、管控區現行管理政策暫時不變，解除封控、管控後，居民還要完成7天自我健康監測，其間不能乘坐公共交通工具，非必要不離小區（居民社區）。

在交通方面，先恢復175條重點公車路線；推動鐵路復運、民航復飛；並開放1000台計程車，實行預約制。

長春這一波本土疫情爆發時間與上海差不多，根據第7次人口普查數據，長春市常住人口約為906萬。

綜合媒體報導，長春市城區在3月20日0時起「封城」，官方判定當地在4月13日夜間12時實現社會面清零，但長春仍繼續分區管控。即使28日逐步解除社會管控後，距離完全恢復正常生活仍需要一段時間。（編輯：呂佳蓉）1110427

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